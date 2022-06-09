Новый президент Туркменистана посетит с первым зарубежным визитом Москву

Сердар Бердымухамедов (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

10 июня Россию посетит избранный в марте президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, сообщается на сайте Кремля.

«По приглашению Президента Российской Федерации Владимира Путина Россию посетит Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов. Это будет его первый официальный зарубежный визит после вступления в должность главы государства», — говорится в сообщении.

Планируется, что лидеры обсудят в Москве развитие «двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также актуальные региональные и международные темы». Путин и Бердымухамедов подпишут Декларацию об углублении стратегического партнерства между Россией и Туркменистаном.

Сердар Бердымухамедов был избран главой государства на внеочередных президентских выборах. Он сын экс-президента Гурбангулы Бердымухамедова, который руководил страной последние 15 лет и объявил об отставке 11 февраля. 12 марта в стране состоялись выборы, по данным ЦИК Туркменистана, Бердымухамедов-младший набрал 72,97% голосов. Церемония его инаугурации прошла 19 марта.



В мае Путин наградил нового президента орденом Дружбы «за большой вклад в укрепление стратегического партнерства между РФ и Туркменистаном».