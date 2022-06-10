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Война санкций ,  
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В Великобритании закрылся один из крупнейших заводов азотных удобрений

В Великобритании закрылся один из крупнейших заводов по производству азотных удобрений. Завод находился на простое с сентября 2021 года В апреле ЕС и Россия ввели квоты на экспорт удобрений
Фото: Javier Barbancho / Reuters
Фото: Javier Barbancho / Reuters

Американская компания CF Industries Holdings, Inc., занимающаеся производством азотных удобрений, закрыла завод Ince в Чешире (Великобритания) и намерена реструктуризовать производство в стране. Об этом говорится в заявлении на сайте компании.

Завод Ince приостановил работу еще в сентябре 2021 года, это объяснили ростом цен на газ, который необходим в производстве. Тогда же компания приостановила работу завода Billingham — одного из крупнейших в Великобритании.

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8 июня CF Industries, которой принадлежат оба завода, заявила, что Ince прекратит работу на постоянной основе, а часть ее производства будет переведена в Billingham.

В компании предупредили, что реструктуризация может стать причиной увольнения 283 сотрудников в Ince и еще 33 человек в Billingham, поскольку CF Industries намерена оптимизировать производство. Также компания намерена перевести некоторые отделения компании в США, где находится головной офис CF Industries. При этом, отметили в компании, часть увольнений можно будет сократить за счет перемещения сотрудников.

Согласно информации на сайте компании, завод Ince был основан в 1965 году, на нем работали около 400 сотрудников. В среднем за год завод производил 1 млн тонн удобрений.

Евросоюз ограничил импорт российских удобрений 9 апреля. Квота на хлористый калий составит 837,57 тыс. т, на другие удобрения с содержанием калия — 1,57 млн т. Импорт калийных удобрений ограничен Европейским союзом и из Белоруссии.

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Вместе с тем США, напротив, введя санкции против России, еще 24 февраля исключили из санкционного списка удобрения, медтехнику и лекарства. 24 марта Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США выпустило новую генеральную лицензию, отнеся, в частности, удобрения, продукты питания, воду и витамины к категории жизненно необходимых сельскохозяйственных продуктов, на которые не распространяются санкции. США разрешили экспорт, импорт и реэкспорт этих товаров.

При этом сама Россия в середине апреля ввела квоты на экспорт минеральных удобрений. Так, азотных удобрений разрешили вывозить около 5,7 млн т. Экспортная квота на сложные удобрения составит около 5,6 млн т. В ноябре 2021 года власти ограничили экспорт удобрений: для азотных квота была установлена не более 5,9 млн т, для сложных — не более 5,35 млн т. Ограничения не распространяются на поставку удобрений в Донецкую и Луганскую народные республики, а также в Абхазию и Южную Осетию.

Тему снятия ограничений на удобрения обсуждали президент Владимир Путин и генсек ООН Антониу Гутерриш. Глава государства предложил смягчить ограничения на экспорт калийных удобрений из России в обмен на пропуск зерна из украинских портов. В Кремле отмечали, что Россия не вводила никаких ограничений и в первую очередь именно страны Запада должны снять санкции на российский экспорт.

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Тамерлан Гаджиев Тамерлан Гаджиев
Великобритания производство газ удобрения
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