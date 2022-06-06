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Калининградский автозавод объяснил приглашение сотрудников на сбор ягод

Сотрудникам «Автотора» на фоне простоя предложили временную работу — собирать ягоды. Речь не идет о выводе в поле вместо конвейера: компания лишь доводила информацию о вакансиях других местных работодателей, сообщили в ней
Фото: Илья Тимин / РИА Новости
Фото: Илья Тимин / РИА Новости

Сотрудникам калининградского «Автотора» на фоне простоя предоставили возможность временного трудоустройства, в том числе до них довели вакансии по сбору ягод, сообщили РБК в компании.

«Автотор» 23 мая не вышел из корпоративного отпуска и простаивает из-за отсутствия комплектующих. Как сообщал Telegram-канал «Русский автомобиль», пока производство приостановлено, сотрудникам предложили собирать урожай яблок, клубники и голубики в совхозе в 100 км от Калининграда. Собирать ягоды нужно с 4 часов утра до 12 часов дня. За килограмм клубники предлагалось 25 руб., голубики — 45–50 руб. Помимо этого сотрудникам «Автотора» предложили временно стать разнорабочими на строительстве комплекса «Автотор-парк» на Челюскинской улице.

Как пояснили РБК в «Автоторе», речь не идет о выводе сотрудников в поле вместо работы на конвейере — компания лишь доводила до работников информацию о вакансиях от других местных работодателей, которые в том числе набирают людей на сезонные работы по сбору урожая. В нем отметили, что соответствующими предложениями заинтересовались около 30 человек, а часть сотрудников находит временную работу самостоятельно.

«Эти вакансии размещены в открытом доступе. Исключительно по желанию самих работников они могут устроиться на эту временную работу, чтобы получить дополнительный заработок», — сказали в «Автоторе». Эти меры — информирование о вакансиях других работодателей и предложение устроиться разнорабочими — принимаются в качестве поддержки работников в дополнение к льготам, гарантиям и социальным программам, добавили в нем.

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В начале мая «Автотор» бесплатно раздал сотрудникам по 10 соток под огороды. На предприятии сообщили, что решили таким образом поддержать коллектив на фоне «непростого экономического положения».

«Автотор» был основан в 1994 году. На нем собирали автомобили BMW, Kia и Hyundai. После начала спецоперации на Украине немецкий концерн приостановил сборку на предприятии и поставки в Россию.

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