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ПМЭФ-2022 ,  
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Организатор ПМЭФа напомнил о въезде для иностранцев без COVID-ограничений

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Иностранные участники Петербургского международного экономического. форума (ПМЭФ) в 2022 году смогут въехать в Россию воздушным и морским путем без ограничений, так как с 14 июня власти страны отменяют запрет на пересечение границы, введенный в период пандемии, следует из сообщения на сайте форума.

«Уверен, что облегчение эпидемиологических правил поддержит желание партнеров принять участие в форуме», — отметил советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФа Антон Кобяков. Он сообщил, что свое участие в форуме уже подтвердили представители 127 стран, в том числе Нидерландов, США, Китая, Германии и Великобритании.

Участники ПМЭФа попросили организаторов скрыть часть информации о себе
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Фото:forumspb / VK

О своем решении отменить COVID-ограничения на въезд в страну для иностранцев российские власти объявили 3 июня. Их ввели в марте 2020 года.

В этом году ПМЭФ будет проходить с 15 по 18 июня в Санкт-Петербурге. Ранее организаторы форума говорили, что все его участники должны будут предоставить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сданный не ранее чем за 24 часа до начала мероприятия.

Россия начала постепенно снимать COVID-ограничения на въезд иностранных граждан еще весной. В марте ограничения на перемещение граждан между странами взаимно отменили Россия и Белоруссия, то же самое произошло с Казахстаном. Также были сняты ограничения на въезд в страну с территории ДНР, ЛНР и Украины.

В апреле Россия возобновила авиасообщение с 52 «дружественными» странами, в том числе с Китаем, Израилем, Индией, Сербией и ЮАР. Поезда начали курсировать из России в Монголию и в обратном направлении, а в мае власти сняли запрет на пересечение сухопутной границы с Грузией.

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