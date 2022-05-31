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Пандемия коронавируса ,  
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ПМЭФ назвал условия по COVID-безопасности для посещения форума

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Посетители юбилейного Петербургского международного экономического форума, который пройдет в июне, должны будут предоставить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сданный не ранее чем за 24 часа до мероприятия. Об этом сообщается на сайте ПМЭФ.

«Обследование на COVID-19 всех участников Петербургского международного экономического форума будет проводиться один раз со сроком действия на весь период участия в форуме. <...> Для посещения пленарного заседания форума проводится дополнительное ПЦР-тестирование не ранее чем за 24 часа до дня проведения пленарного заседания», — говорится в сообщении.

Тестирование нужно будет пройти в одном из специализированных центров, организованных Роспотребнадзором. Результаты ПЦР-теста автоматически загружаются в систему аккредитации. Отрицательный результат дает доступ на площадку форума и будет действовать на протяжении всего мероприятия.

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Фото:sirius_company / VK

25-й юбилейный ПМЭФ с главной темой «Новый мир — новые возможности» пройдет в этом году с 15 по 18 июня. Участие в нем подтвердили представители 69 стран. Страной — гостем форума станет Египет, а основная деловая программа ПМЭФ будет посвящена глобальной и российской экономике, социальной и технологической повестке, развитию человеческого потенциала.

В прошлом году ПМЭФ прошел с 2 по 5 июня и стал первым деловым событием, которое провели очно с начала пандемии коронавируса. Организаторы рассказывали, что участники ПМЭФ заключили более 800 соглашений на 3,8 трлн руб.

Теги
ПМЭФ коронавирус
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