В Кремле с уважением отнеслись к решению главы ДНР о смене правительства
Кремль с уважением относится к решению главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина о смене состава правительства ДНР, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.
«Мы рассчитываем, что новые назначенцы, также себя хорошо зарекомендовавшие, действительно, внесут свой вклад в активизацию работы по восстановлению, налаживанию мирной жизни и в конечном итоге в переходе на траекторию развития», — сказал он.
Песков также сообщил, что при назначении бывших российских чиновников в правительство ДНР имел место обмен мнениями с Кремлем. «Они же до этого где-то работали. Как минимум контакты на этот счет осуществлялись, обмен мнениями имел место», — пояснил Песков.
Кроме того, представитель Кремля не стал исключать того, что на должности руководителей освобожденных регионов и районов Украины могут быть назначены российские чиновники. «Это будет зависеть от выбора людей, которые живут в этих освобожденных районах. Мы живем в таком мире, когда нельзя исключать ничего», — сказал он.
Указ Пушилина об отправке правительства в отставку вместе с премьер-министром Александром Ананченко был опубликован накануне. Глава ДНР поблагодарил Ананченко его за работу и сообщил, что «предложил возглавить развитие госсектора». Последний при этом не уточнил свою будущую должность, отметив, что «сейчас очень подвижная ситуация, идет реформирование, синхронизация с Российской Федерацией, поэтому она трансформируется в какие-то более четкие формы спустя некоторое время», писало Донецкое агентство новостей (ДАН).
На посту главы правительства Ананченко сменил Виталий Хоценко. До назначения он работал в российском Минпромторге, курируя взаимодействие с субъектами России. Министр Денис Мантуров пообещал, что ведомство окажет помощь Хоценко при решении задач, которые связаны с промышленной сферой.
В тот же день Пушилин назначил Евгения Солнцева заместителем председателя правительства, а Александра Костомарова — первым заместителем руководителя администрации главы ДНР.
До этого Солнцев был главой филиала РЖД — дирекции по комплексной реконструкции железных дорог и строительству объектов железнодорожного транспорта, а затем занимал пост помощника министра строительства и ЖКХ Ирека Файзуллина.
Костомаров с 2012 года возглавлял администрацию губернатора Архангельской области, затем работал в правительстве Московской области. С 2019 года он занимал пост вице-губернатора Липецкой области, а с февраля 2020 года находился в должности первого заместителя губернатора Ульяновской области и курировал внутреннюю политику региона. Костомаров покинул должность в октябре прошлого года, по словам источника «Коммерсанта», этому предшествовал разговор с губернатором Алексеем Русских.