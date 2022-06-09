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В Кремле с уважением отнеслись к решению главы ДНР о смене правительства

Денис Пушилин
Денис Пушилин (Фото: Николай Тришин / ТАСС)

Кремль с уважением относится к решению главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина о смене состава правительства ДНР, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Мы рассчитываем, что новые назначенцы, также себя хорошо зарекомендовавшие, действительно, внесут свой вклад в активизацию работы по восстановлению, налаживанию мирной жизни и в конечном итоге в переходе на траекторию развития», — сказал он.

Песков также сообщил, что при назначении бывших российских чиновников в правительство ДНР имел место обмен мнениями с Кремлем. «Они же до этого где-то работали. Как минимум контакты на этот счет осуществлялись, обмен мнениями имел место», — пояснил Песков.

Кроме того, представитель Кремля не стал исключать того, что на должности руководителей освобожденных регионов и районов Украины могут быть назначены российские чиновники. «Это будет зависеть от выбора людей, которые живут в этих освобожденных районах. Мы живем в таком мире, когда нельзя исключать ничего», — сказал он.

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Политика
Денис Пушилин

Указ Пушилина об отправке правительства в отставку вместе с премьер-министром Александром Ананченко был опубликован накануне. Глава ДНР поблагодарил Ананченко его за работу и сообщил, что «предложил возглавить развитие госсектора». Последний при этом не уточнил свою будущую должность, отметив, что «сейчас очень подвижная ситуация, идет реформирование, синхронизация с Российской Федерацией, поэтому она трансформируется в какие-то более четкие формы спустя некоторое время», писало Донецкое агентство новостей (ДАН).

На посту главы правительства Ананченко сменил Виталий Хоценко. До назначения он работал в российском Минпромторге, курируя взаимодействие с субъектами России. Министр Денис Мантуров пообещал, что ведомство окажет помощь Хоценко при решении задач, которые связаны с промышленной сферой.

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В тот же день Пушилин назначил Евгения Солнцева заместителем председателя правительства, а Александра Костомарова — первым заместителем руководителя администрации главы ДНР.

До этого Солнцев был главой филиала РЖД — дирекции по комплексной реконструкции железных дорог и строительству объектов железнодорожного транспорта, а затем занимал пост помощника министра строительства и ЖКХ Ирека Файзуллина.

Костомаров с 2012 года возглавлял администрацию губернатора Архангельской области, затем работал в правительстве Московской области. С 2019 года он занимал пост вице-губернатора Липецкой области, а с февраля 2020 года находился в должности первого заместителя губернатора Ульяновской области и курировал внутреннюю политику региона. Костомаров покинул должность в октябре прошлого года, по словам источника «Коммерсанта», этому предшествовал разговор с губернатором Алексеем Русских.

Теги
Дмитрий Песков Кремль ДНР Денис Пушилин
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Пушилин отправил в отставку правительство ДНР
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Пушилин назначил в правительство ДНР экс-помощника главы Минстроя России
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Правительство ДНР возглавил чиновник из Минпромторга России
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