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Пушилин отправил в отставку правительство ДНР

Премьер-министр и весь состав правительства ДНР ушли в отставку, они будут выполнять обязанности до формирования нового кабмина, приказал Пушилин. Он предложил кандидатуру главы правительства, но не уточнил в Telegram его личность
Денис Пушилин
Денис Пушилин (Фото: Николай Тришин / ТАСС)

Правительство Донецкой народной республики отправлено в отставку, его председатель Александр Ананченко освобожден от должности, следует из указа, который подписал глава ДНР Денис Пушилин.

До формирования нового состава кабинета министров правительство продолжит выполнять свои функции, отмечается в документе.

Ананченко возглавлял правительство ДНР с конца 2018 года, днем 8 июня 2022 года Пушилин в Telegram-канале поблагодарил его за работу и сообщил, что «предложил возглавить развитие госсектора». Глава ДНР добавил: «кандидатура на должность председателя правительства сегодня мною внесена в Народный Совет», не назвав личность кандидата.

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Ананченко при этом не уточнил свою будущую должность, отметив, что «сейчас очень подвижная ситуация, идет реформирование, синхронизация с Российской Федерацией, поэтому она трансформируется в какие-то более четкие формы спустя некоторое время», пишет Донецкое агентство новостей (ДАН).

«Все очень просто: задача поставлена сконцентрировать усилия на развитии госсектора экономики, она будет выполняться. Да, можно сказать так, несколько формулировка иная, но мы говорим о госсекторе экономики», — добавил Ананченко.

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Россия 22 февраля признала независимость ДНР и ЛНР от Украины в границах административных Донецкой и Луганской областей Украины, в Киеве считают эти регионы территорией Украины.

В ночь на 24 февраля российские военные начали спецоперацию на территории Украины и республик Донбасса, такое решение принял Владимир Путин. Он обосновал свои действия стремлением защитить жителей ДНР и ЛНР, утверждая, что те в течение восьми лет подвергались «геноциду» со стороны властей Украины. В Киеве в ответ разорвали дипломатические отношения с Россией, ввели мобилизацию и военное положение.

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