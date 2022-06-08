Пушилин отправил в отставку правительство ДНР
Правительство Донецкой народной республики отправлено в отставку, его председатель Александр Ананченко освобожден от должности, следует из указа, который подписал глава ДНР Денис Пушилин.
До формирования нового состава кабинета министров правительство продолжит выполнять свои функции, отмечается в документе.
Ананченко возглавлял правительство ДНР с конца 2018 года, днем 8 июня 2022 года Пушилин в Telegram-канале поблагодарил его за работу и сообщил, что «предложил возглавить развитие госсектора». Глава ДНР добавил: «кандидатура на должность председателя правительства сегодня мною внесена в Народный Совет», не назвав личность кандидата.
Ананченко при этом не уточнил свою будущую должность, отметив, что «сейчас очень подвижная ситуация, идет реформирование, синхронизация с Российской Федерацией, поэтому она трансформируется в какие-то более четкие формы спустя некоторое время», пишет Донецкое агентство новостей (ДАН).
«Все очень просто: задача поставлена сконцентрировать усилия на развитии госсектора экономики, она будет выполняться. Да, можно сказать так, несколько формулировка иная, но мы говорим о госсекторе экономики», — добавил Ананченко.
Россия 22 февраля признала независимость ДНР и ЛНР от Украины в границах административных Донецкой и Луганской областей Украины, в Киеве считают эти регионы территорией Украины.
В ночь на 24 февраля российские военные начали спецоперацию на территории Украины и республик Донбасса, такое решение принял Владимир Путин. Он обосновал свои действия стремлением защитить жителей ДНР и ЛНР, утверждая, что те в течение восьми лет подвергались «геноциду» со стороны властей Украины. В Киеве в ответ разорвали дипломатические отношения с Россией, ввели мобилизацию и военное положение.