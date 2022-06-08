В ДНР выбрали нового главу правительства

Новым премьер-министром Донецкой народной республики стал Виталий Хоценко, его кандидатуру на внеочередном заседании одобрили парламентарии республики, говорится на сайте Народного совета ДНР.

«Депутаты дали согласие главе Донецкой Народной Республики и поддержали кандидатуру Виталия Хоценко на назначение на должность Председателя Правительства Донецкой Народной Республики. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия», — сказано в сообщении парламента ДНР.

Ранее днем глава ДНР Денис Пушилин поблагодарил бывшего главу правительства Александра Ананенко за работу и отправил его в отставку вместе с остальным правительством. Состав правительства продолжит работу до формирования нового кабмина. Ананенко займется «развитием госсектора», уточнил Пушилин. Сам Ананенков также не смог уточнить будущую должность, заявив о «подвижной ситуации» и «синхронизации с Российской Федерацией».

В сообщении на сайте Народного совета ДНР называется полное ФИО нового премьер-министра — Хоценко Виталий Павлович, не уточняя, где он работал раньше.

Такие же ФИО носит директор департамента региональной промышленной политики и проектного управления министерства промышленности и торговли России, в июне прошлого года он принял участие на заседании с президентом Владимиром Путиным с выпускниками «школы губернаторов» — IV потока программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы госуправления РАНХиГС.

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