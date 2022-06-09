США смягчили санкции против Кубы

Министерство финансов США смягчило санкции, введенные ранее против Кубы. Об этом со сслыкой на документ министерства сообщает Reuters.

В доументе говорится, что Соединенные Штаты расширили предоставление консульских услуг кубинцам, вновь запустили программу воссоединения семей. При этом рядовые частные поездки кубинцев в США пока по-прежнему останутся под запретом. Кроме того, увеличили сумму возможность денежных переводов на Кубу.

В начале июня администрация президента Джо Байдена сняла ограничения на полеты на Кубу. В январе 2020 года США приостановили полеты всех чартерных на Кубу, за исключением рейсов в международный аэропорт имени Хосе Марти в Гаване. «Наша политика будет по-прежнему сосредоточена на расширении возможностей кубинского народа, чтобы помочь ему создать будущее без репрессий и экономических страданий», — сообщали в Белом доме в середине мая.

В 2015 году при президенте США Бараке Обаме произошло потепление американо-кубинских отношений. Вашингтон восстановил дипломатические отношения с Гаваной. Однако с приходом к власти Дональда Трампа все договоренности о нормализации отношений были отменены. Трамп продолжил усиливать санкционную политику против Кубы.