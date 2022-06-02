США сняли введенные при Трампе ограничения на полеты на Кубу

Ограничения на полет чартерных на Кубу, за исключением рейсов в международный аэропорт имени Хосе Марти в Гаване, действовали с января 2020 года. В администрации Байдена снятие органичений объяснили «поддержкой кубинского народа»

Фото: Ernesto Mastrascusa / EPA / ТАСС

Администрация президента США Джо Байдена сняла ограничения на полеты на Кубу, введенные при экс-президенте Дональде Трампе. Об этом со ссылкой на приказ Минтранса США сообщает Reuters.

В январе 2020 года США приостановили полеты полеты всех чартерных на Кубу, за исключением рейсов в международный аэропорт имени Хосе Марти в Гаване. Согласно новому приказу, все ограничения будут сняты.

Приказ был издан по запросу госсекретаря США Энтони Блинкена, который заявил, что это делается «для поддержки кубинского народа и в интересах внешней политики Соединенных Штатов».

В 2015 году при президенте США Бараке Обаме произошло потепление американо-кубинских отношений. Вашингтон восстановил дипломатические отношения с Гаваной. Однако с приходом к власти Дональда Трампа все договоренности о нормализации отношений были отменены. Трамп продолжил усиливать санкционную политику против Кубы.

Так, 11 января 2020 года США приостановили полеты всех чартерных на Кубу, за исключением рейсов в международный аэропорт имени Хосе Марти в Гаване. Под санкции США попали девять региональных аэропортов. Также было сокращено количество чартерных рейсов в столичный аэропорт Кубы.



По словам экс-госсекретаря США Майка Помпео, соответствующее решение должно было не позволить кубинским властям получать доход от американских туристов благодаря расширенному чартерному сообщению между странами. Он отметил, что причиной запрета полетов является продолжающаяся политика репрессий руководства страны в отношении кубинского народа, а также поддержка президента Венесуэлы Николаса Мадуро.