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Политика ,  
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Администрация Байдена решила исключить Венесуэлу и Кубу из саммита Америк

После недель обсуждений США решили не звать на саммит Америк Кубу, Венесуэлу и Никарагуа, несмотря на призыв президента Мексики — он говорил, что проигнорирует мероприятие, если на него не пригласят все страны региона
Фото: Mike Blake / Reuters
Фото: Mike Blake / Reuters

Саммит Америк, который в этом году состоится 6–10 июня в Лос-Анджелесе, пройдет без представителей властей Кубы, Венесуэлы и Никарагуа, сообщают Reuters и Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам собеседников Bloomberg, администрация президента США Джо Байдена приняла окончательное решение не звать три эти страны на саммит после нескольких недель обсуждений с государствами Латинской Америки и Карибского бассейна, в том числе Мексикой. Оно основано на опасениях Вашингтона «по поводу отсутствия демократии и несоблюдения прав человека» на Кубе, в Венесуэле и Никарагуа, говорят источники.

В пресс-службе Белого дома отказались от комментариев.

26 мая президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что «ни при каких обстоятельствах» не будет участвовать в саммите из-за решения Вашингтона пригласить на него только демократические государства. Об этом же ранее говорили президенты Никарагуа и Гватемалы Даниэль Ортега и Алехандро Джамматтеи.

Саммит Америк — организуемая под эгидой Организации американских государств (ОАГ) встреча глав стран и правительств Америки. Ее целью является формирование общей стратегии в решении стоящих перед странами региона проблем. Впервые он состоялся в 1994 году в Майами, до сегодняшнего дня это была единственная встреча, которая прошла на территории США. Страна — хозяйка саммита сама принимает решение о том, кого приглашать. Например, представители Кубы присутствовали на двух последних встречах в Панаме и Перу в 2015 и 2018 годах, напоминает Los Angeles Times.

NYT указала на риски для США при бойкоте странами саммита Америк
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Джо Байден

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор ранее неоднократно призывал к тому, чтобы на мероприятии присутствовали все страны региона, заявив, что в противном случае он сам проигнорирует саммит. 27 мая он говорил, что пока не принял решение об участии, оно будет зависеть от действий США. Возможность бойкота саммита допускали и лидеры некоторых других государств, в том числе Гватемалы и Гондураса, отмечает Bloomberg.

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Как писала в мае The New York Times со ссылкой на источник, администрация США в преддверии промежуточных выборов осенью 2022 года добивается действенного регионального соглашения по нелегальной миграции, а возможный отказ президента Мексики приехать на саммит Америк затруднит его соглашение.

Источники издания допускали, что мероприятие может пропустить и президент Бразилии Жаир Болсонару. Однако в конце мая источники Reuters сообщили, что он не только приедет на саммит, но и отдельно встретится с Байденом.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
саммит США Куба Никарагуа Венесуэла Джо Байден
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