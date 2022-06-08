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МИД пообещал ответ на запрет вещания российских телеканалов во Франции

Здание&nbsp;МИД РФ
Здание МИД РФ (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

МИД изучит варианты реагирования и ответит на решение Франции приостановить вещание на своей территории российских государственных телеканалов «Россия-24», «РТР-Планета» и «Международный ТВ-Центр» до срока, обозначенного в шестом пакете санкций Евросоюза, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова на брифинге. Трансляция велась на странице МИДа во «ВКонтакте».

Захарова подчеркнула, что на территории ЕС каналы должны были прекратить вещание 25 июня, согласно санкционному пакету, однако Париж не стал дожидаться вступления запрета в силу, действуя «в нарушение даже установленной в самом ЕС процедуры».

«Решили сходу приступить к защите свободы слова на собственный манер», — заявила Захарова, отметив, что у каналов была своя аудитория, «которую никто не спрашивал» при принятии решения об их блокировке.

Латвия приостановила вещание всех российских телеканалов
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Рижская телебашня

В то же время в Латвии решили запретить вещание всех российских телеканалов с 9 июня, кроме «Дождя» (признан в России СМИ-иноагентом), который будет транслироваться из Риги. Захарова такое решение назвала «медиагеноцидом».

Шестой санкционный пакет ЕС в отношении России помимо запрета вещания трех телеканалов предусматривает отключение от системы SWIFT трех банков, частичное нефтяное эмбарго, запрет оказания консалтинговых услуг и использования облачных сервисов.


 

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