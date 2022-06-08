Захарова обвинила Киев в вербовке афганских беженцев и боевиков ИГ

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Киев вербует иностранных наемников, чтобы пополнить «редеющие» ряды Вооруженных сил Украины, заявила представитель МИД России Мария Захарова. Трансляция брифинга шла на YouTube.

Власти Украины набрали за рубежом более 6,5 тыс. солдат из США, Великобритании, Израиля, Польши, Канады и Чехии, Бразилии и Южной Кореи, заявила Захарова со ссылкой на данные Министерства обороны. Однако к началу июня число иностранных наемников сократилось почти вдвое. «Кто-то погиб, кто-то одумался, кто-то вернулся домой, ну, а кто-то попал в плен», — сказала она.

«Несмотря на это вербовка наемников и так называемых добровольцев не прекращается. Наиболее активно рекрутируют, не поверите, афганских беженцев, ну и что, тоже симптоматично, недобитых в Сирии игиловцев (организация «Исламское государство» признана террористической и запрещена в России)», — утверждает представитель МИДа.

Захарова назвала Украину «новым полигоном для их человеконенавистнической идеологии», где собираются радикальные элементы с Запада, «лишь бы не дать миру воцариться».

По ее словам, отбором и отправкой добровольцев на Украину занимаются частные военные компании в США и Великобритании,

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«Запад пытается решить двуединую задачу: помочь президенту [Украины Владимиру] Зеленскому и избавиться от своих радикалов. Логика эта ущербная: боевики будут возвращаться на свои позиции, только уже с солидным опытом боевых действий», — предрекла Захарова.

Еще ее возмутил факт, что речи о санкциях против западных стран, чьи граждане добровольно участвуют в военных действиях на Украине, не идет. «Молчат все, ОБСЕ, Совет Европы, все виды парламентских ассамблей, радостно молчит НАТО. Война с их точки зрения должна продолжаться», — подчеркнула она.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Киев разорвал дипломатические отношения с Москвой и ввел военное положение. Представители 141 страны на Генеральной ассамблее ООН осудили действия российских властей, потребовали прекратить огонь и вывести войска.

27 февраля Владимир Зеленский объявил, что Украина создаст интернациональный легион территориальной обороны. В апреле Захарова сообщила, что на стороне Украине воюют добровольцы из 63 стран.

В начале мая Следственный комитет России завел уголовные дела на 75 наемников из США, Великобритании, Канады, Норвегии, Грузии и других стран. Показания по делам дали украинские военнопленные, которые находятся в России, отметил глава ведомства Александр Бастрыкин.

2 июня Минобороны заявило, что иностранных наемников ждет уголовная ответственность, так как они участвуют в боевых действиях в составе вооруженных сил одной из сторон конфликта. Их включение в списки воинских подразделений Вооруженных сил Украины или Нацгвардии или выдача им «свежих паспортов» граждан Украины «никого из них не спасут», пригрозили в ведомстве.