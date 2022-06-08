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Политика ,  
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ЦИК зарегистрировал депутатом Свинцова, получившего мандат Жириновского

Андрей Свинцов
Андрей Свинцов (Фото: duma.gov.ru)

Центризбирком России зарегистрировал в качестве депутата Госдумы Андрея Свинцова, которому был передан мандат скончавшегося лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Об этом говорится в Telegram-канале ЦИК.

«Андрей Свинцов зарегистрирован в качестве депутата Государственной думы восьмого созыва. Решение о передаче ему вакантного мандата было принято 1 июня», — говорится в сообщении.

Мандат Жириновского передали Андрею Свинцову
Политика
Андрей Свинцов

Жириновский скончался в возрасте 75 лет после того, как заразился коронавирусом и попал в больницу. О смерти лидера ЛДПР стало известно 6 апреля. Его депутатские полномочия были прекращены только в середине мая. После смерти Жириновского ЛДПР возглавил депутат Леонид Слуцкий, которого журналистки обвиняли в домогательствах (комиссия по этике Госдумы не нашла «поведенческих нарушений»).

Свинцов был депутатом Государственной думы с 2016 по 2021 год. На последних осенних выборах ему не удалось пройти в нижнюю палату по партийному списку.

Теги
Госдума ЦИК ЛДПР Андрей Свинцов Владимир Жириновский
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