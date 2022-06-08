В России выявили 3,6 тыс. случаев COVID при 1,6 тыс. госпитализаций
За последние сутки в России зафиксировали 3646 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб.
Показатель вырос на 11,8% по сравнению с 7 июня, когда штаб выявил 3259 случаев. Однако разницу можно объяснить увеличением числа проведенных тестов — 93 тыс. против 125 тыс.
В больницы попали 1618 человек, что на 13,3% меньше по сравнению с 7 июня (1866). Выздоровели 4737 человек, или на 7,8% меньше, чем накануне. Умерли 79 зараженных.
Лидерами по уровню заболеваемости остаются Москва (290 случаев), Санкт-Петербург (223) и Подмосковье (202). Эти же регионы фиксируют больше всего госпитализаций — 171 человек попал в больницу в Московской области, 133 — в Москве и 83 — в Санкт-Петербурге. Максимальное число летальных исходов выявлено в Москве (15) и Санкт-Петербурге (10).
Показатели заражаемости COVID-19 в России начали снижаться в феврале и в начале июня опустились до уровня апреля 2020 года.
Однако 5 июня министр здравоохранения Михаил Мурашко назвал уровень заболеваемости «довольно высоким» и отметил, что лечение до сих пор проходят около 100 тыс. человек, из них 2,5 тыс. находятся в тяжелом состоянии.
С начала пандемии в России зафиксировали более 18,3 млн случаев заражения коронавирусом и более 379 тыс. летальных исходов. Выздоровели 17,7 млн человек.