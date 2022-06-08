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Пандемия коронавируса ,  
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В России выявили 3,6 тыс. случаев COVID при 1,6 тыс. госпитализаций

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

За последние сутки в России зафиксировали 3646 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб.

Показатель вырос на 11,8% по сравнению с 7 июня, когда штаб выявил 3259 случаев. Однако разницу можно объяснить увеличением числа проведенных тестов — 93 тыс. против 125 тыс.

В больницы попали 1618 человек, что на 13,3% меньше по сравнению с 7 июня (1866). Выздоровели 4737 человек, или на 7,8% меньше, чем накануне. Умерли 79 зараженных.

Лидерами по уровню заболеваемости остаются Москва (290 случаев), Санкт-Петербург (223) и Подмосковье (202). Эти же регионы фиксируют больше всего госпитализаций — 171 человек попал в больницу в Московской области, 133 — в Москве и 83 — в Санкт-Петербурге. Максимальное число летальных исходов выявлено в Москве (15) и Санкт-Петербурге (10).

Мурашко не исключил новой волны коронавируса в России в июне
Общество
Фото:Александр Гальперин / РИА Новости

Показатели заражаемости COVID-19 в России начали снижаться в феврале и в начале июня опустились до уровня апреля 2020 года.

Однако 5 июня министр здравоохранения Михаил Мурашко назвал уровень заболеваемости «довольно высоким» и отметил, что лечение до сих пор проходят около 100 тыс. человек, из них 2,5 тыс. находятся в тяжелом состоянии.

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С начала пандемии в России зафиксировали более 18,3 млн случаев заражения коронавирусом и более 379 тыс. летальных исходов. Выздоровели 17,7 млн человек.

Как меняется число госпитализаций с коронавирусом в России
Число госпитализированных и выявленных заболевших за сутки.
Оперативный штаб стал давать открытую регулярную статистику госпитализаций с 20 января 2022 года
Источник: федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом
Данные по России i


 

Теги
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