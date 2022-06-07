В России за день выявили 3 тыс. случаев COVID при 1,8 тыс. госпитализаций

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

В России за последние сутки выявили 3 259 новых случаев заражения коронавирусом при 1 866 госпитализаций, следует из данных оперативного штаба.

Это минимальный показатель с 14 апреля 2020 года, когда в стране выявили 2 774 случая заражения. Предыдущий минимум был зарегистрирован накануне.

Больше всего заражений зарегистрировано в Санкт-Петербурге (251) и Москве (167). Также в пятерку вошли Волгоградская (128), Московская (127) и Свердловская (109) области.

Наибольшее число госпитализаций было в следующих регионах:

Москва — 165;

Санкт-Петербург — 121;

Свердловская область — 100;

Республика Башкортостан — 68;

Московская область — 61.

За те же сутки стране умерли 73 человека, 5 135 пациентов выздоровели.

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Накануне оперативный штаб сообщил, что менее 30 случаев заражения в сутки на 100 тыс. населения за неделю начали стабильно регистрировать в половине регионов России. Показатель заболеваемости на прошлой неделе упал на 9,5%, госпитализаций — на 8,9%.

Однако пока ни один регион не может считаться свободным от коронавируса, отметили в оперштабе. По его данным, рост заболеваемости наблюдается в 21 регионе, причем в семи из них число заражений выросло сильнее, чем в среднем по стране.

За день до этого министр здравоохранения Михаил Мурашко сказал, что уровень заболеваемости коронавирусом в стране остается довольно высоким. По его словам, лечение до сих пор проходят около 100 тыс. человек, из них 2,5 тыс. в тяжелом состоянии. Он призвал россиян продолжать ревакцинироваться от коронавируса раз в полгода. Показатель коллективного иммунитета, который отражает количество переболевших в последние полгода, привитых и ревакцинированных, снизился до 31,1%.