Синод РПЦ перевел крымские епархии под прямое управление патриарха
Синод Русской православной церкви принял три крымские епархии Украинской православной церкви в прямое подчинение Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. Об этом говорится в официальном журнале Священного синода РПЦ.
«Принять Джанкойскую, Симферопольскую и Феодосийскую епархии в непосредственное каноническое и административное подчинение Патриарху Московскому и всея Руси и Священному синоду Русской православной церкви», — говорится в журнале.
Решение было принято в ответ на обращения митрополита Феодосийского и Керченского Платона, митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря, а также епископа Джанкойского и Раздольненского Алексия.
Перевод епархий под прямое управление патриарха состоялся, «исходя из необходимости сохранения действенной канонической и административной связи с центральной церковной властью для благополучного течения церковной жизни», а также по причине «практической невозможности регулярного сообщения этих епархий с Киевской митрополией».
Также, сообщается в журнале, в Республике Крым и городе Севастополе будет создана Крымская митрополия в составе Джанкойской, Симферопольской и Феодосийской епархий. Главой Крымской митрополии будет назначен митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь.
27 мая участники собора Украинской православной церкви (УПЦ) объявили о ее «полной самостоятельности и независимости» от Московского патриархата. Они осудили военные действия на Украине как нарушение Божьей заповеди «Не убий!» и выразили несогласие с позицией патриарха Кирилла. Помимо того, в УПЦ стремятся возобновить диалог с Православной церковью Украины.
В РПЦ после этого не исключили нового раскола внутри УПЦ из-за «самочинных действий» по изменению ее устава. Решение о статусе церкви может быть принято лишь в рамках канонической процедуры, отметили в пресс-службе патриарха.