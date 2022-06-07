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Синод РПЦ перевел крымские епархии под прямое управление патриарха

Заседание Священного Синода Русской Православной Церкви
Заседание Священного Синода Русской Православной Церкви (Фото: свящ. Игорь Палкин / пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси)

Синод Русской православной церкви принял три крымские епархии Украинской православной церкви в прямое подчинение Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. Об этом говорится в официальном журнале Священного синода РПЦ.

«Принять Джанкойскую, Симферопольскую и Феодосийскую епархии в непосредственное каноническое и административное подчинение Патриарху Московскому и всея Руси и Священному синоду Русской православной церкви», — говорится в журнале.

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Решение было принято в ответ на обращения митрополита Феодосийского и Керченского Платона, митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря, а также епископа Джанкойского и Раздольненского Алексия.

Перевод епархий под прямое управление патриарха состоялся, «исходя из необходимости сохранения действенной канонической и административной связи с центральной церковной властью для благополучного течения церковной жизни», а также по причине «практической невозможности регулярного сообщения этих епархий с Киевской митрополией».

Также, сообщается в журнале, в Республике Крым и городе Севастополе будет создана Крымская митрополия в составе Джанкойской, Симферопольской и Феодосийской епархий. Главой Крымской митрополии будет назначен митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь.

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27 мая участники собора Украинской православной церкви (УПЦ) объявили о ее «полной самостоятельности и независимости» от Московского патриархата. Они осудили военные действия на Украине как нарушение Божьей заповеди «Не убий!» и выразили несогласие с позицией патриарха Кирилла. Помимо того, в УПЦ стремятся возобновить диалог с Православной церковью Украины.

В РПЦ после этого не исключили нового раскола внутри УПЦ из-за «самочинных действий» по изменению ее устава. Решение о статусе церкви может быть принято лишь в рамках канонической процедуры, отметили в пресс-службе патриарха.

Теги
РПЦ УПЦ Церковь епархия Крым патриарх Кирилл
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