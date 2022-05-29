Число госпитализаций с коронавирусом за сутки упало вдвое

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

За последние сутки в больницы с коронавирусом попал 1001 человек, сообщил оперативный штаб. Показатель снизился на 52,5% по сравнению с данными от 28 мая, когда за предыдущие сутки госпитализировали 2106 человек.

Чаще всего в медучреждения попадали жители Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области.

Суточное число новых случаев заражения COVID-19 составило 4188 при 141 тыс. проведенных тестов. Умерли 85 человек, выздоровели 4411 россиян.

С начала пандемии коронавирусом заболели 18 324 036 россиян, выздоровели 17 729 851 человек, умерли — 378 955. Уровень коллективного иммунитета, который отражает число переболевших в последние полгода, привитых и ревакцинированных, упал до 34,4%.

В конце апреля министр здравоохранения Михаил Мурашко предупреждал о том, что после снижения темпов заболеваемости Россия может столкнуться с новой волной COVID-19 в июне.