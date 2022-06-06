Оперштаб выявил минимум случаев заражений COVID-19 с апреля 2020 года
Суточное число новых случаев коронавируса в России опустилось до 3 349 при 93 тыс. проведенных тестов, сообщил оперативный штаб. Это минимальный показатель с 14 апреля 2020 года, когда зафиксировали 2 774 случая.
В больницы с коронавирусом попали 662 человека, умерли — 64, выздоровели — 3 492.
По числу заболевших лидируют Санкт-Петербург (242 случая), Москва (189), Волгоградская область (130), Свердловская область (112) и Татарстан (108).
В половина регионов регистрируют уже менее 30 случаев заражения на 100 тыс. населения за неделю. Показатель заболеваемости на прошлой неделе снизился на 9,5%, госпитализаций — на 8,9%.
Несмотря на это, пока ни один субъект не соответствует критериям свободного от коронавируса региона. В 21 субъекте специалисты зафиксировали рост заболеваемости, из них в семи регионах число заражений выросло более чем в среднем по стране.
Накануне министр здравоохранения Михаил Мурашко назвал уровень заболеваемости коронавирусом достаточно высоким. Он отметил, что под наблюдением врачей все еще находятся почти 100 тыс. пациентов, в том числе 2,5 тыс. в тяжелом состоянии.
Глава ведомства не исключил новых волн пандемии и призвал повторять прививку от COVID-19 раз в полгода. Показатель коллективного иммунитета, который показывает число переболевших в последние полгода, привитых и ревакцинированных, снизился до 31,1%.