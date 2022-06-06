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Глава Белгородской области сообщил о взрывах в СНТ

В СНТ «Дубравушка» в Белгородском районе слышны взрывы, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram.

«Причина — пожар на объекте», — написал он.

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По словам губернатора, разрушений и пострадавших нет. «Оперативные службы и глава поселения сейчас находятся на месте», — отметил Гладков.

27 мая Гладков сообщил, что в результате обстрела села Нехотеевка со стороны Украины пострадал один человек: «Есть пострадавший, мужчина с осколочным ранением голени. Вся необходимая медицинская помощь оказывается». 26 мая глава региона рассказывал о ранении женщины в Журавлевке. По его словам, это село весь день подвергалось обстрелу со стороны вооруженных сил Украины.

В Белгородской области с 11 апреля введен высокий, желтый уровень террористической опасности.

Теги
Белгородская область Вячеслав Гладков
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