В Польше разъяснили правила платного сбора хвороста в лесу

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Главное управление государственных лесов Польши разъяснило гражданам страны правила сбора хвороста в лесу. По словам представителя лесного ведомства Михаила Гзовски, самостоятельный сбор хвороста не подразумевает, что граждане могут рубить деревья или собирать древесину в лесу бесплатно и по своему усмотрению, для этого нужно обратиться в региональное лесничество, например, по телефону.

«Лесник покажет место, где можно собрать хворост. Собираем хворост и ветки, потом лесник измеряет объем собранного, собирает данные о том, кто собрал древесину, после чего топливо можно смело вывозить из леса», — сказал пресс-секретарь ведомства в интервью Polsat News.

«Используем то, что уже лежит, лес не рубим. Мы платим за каждое вывезенное из леса дерево, это символические цены», — подчеркнул Гзовски, пояснив, что цены составляют около 30 злотых за кубометр древесины (около 430 руб., или $7). Также, по его словам, лесничества могут разрешить сбор не только тонких веток диаметром до 7 см, но и более толстых бревен.

В последнее время в Польше вырос спрос на сбор дров в лесу, говорил заместитель министра климата и окружающей среды Польши Эдвард Сиарка. «В этом году, после начала войны на Украине и потрясений на рынке энергоресурсов, выросло число запросов в лесничества на предмет указания площади и разрешения на заготовку дров в местных лесах. Приоритет самостоятельной заготовки древесины был отдан местным сообществам», — цитирует Polsat News замминистра.

В конце апреля «Газпром» сообщил, что приостановил поставки газа в Польшу из-за неоплаты топлива в рублях. В Варшаве сочли новые условия оплаты, введенные указом российского президента в конце марта, нарушением договора. В конце мая Польша разорвала соглашение с Россией о поставках газа, которое должно было действовать до конца 2022 года. Отказ от поставок из России планировался и ранее (российский газ страна планировала заменить по истечении действующего контракта поставками по трубопроводу Baltic Pipe из Норвегии), но был ускорен из-за санкций и спецоперации России на Украине.

Также Варшава отказалась от поставок бесплатного топлива Киеву, которые проводила на фоне ударов по нефтяной инфраструктуре страны, оставив только те поставки, которые идут на коммерческой основе.