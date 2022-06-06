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В Польше разъяснили правила платного сбора хвороста в лесу

Фото: Александр Кряжев / ТАСС
Фото: Александр Кряжев / ТАСС

Главное управление государственных лесов Польши разъяснило гражданам страны правила сбора хвороста в лесу. По словам представителя лесного ведомства Михаила Гзовски, самостоятельный сбор хвороста не подразумевает, что граждане могут рубить деревья или собирать древесину в лесу бесплатно и по своему усмотрению, для этого нужно обратиться в региональное лесничество, например, по телефону.

«Лесник покажет место, где можно собрать хворост. Собираем хворост и ветки, потом лесник измеряет объем собранного, собирает данные о том, кто собрал древесину, после чего топливо можно смело вывозить из леса», — сказал пресс-секретарь ведомства в интервью Polsat News.

«Используем то, что уже лежит, лес не рубим. Мы платим за каждое вывезенное из леса дерево, это символические цены», — подчеркнул Гзовски, пояснив, что цены составляют около 30 злотых за кубометр древесины (около 430 руб., или $7). Также, по его словам, лесничества могут разрешить сбор не только тонких веток диаметром до 7 см, но и более толстых бревен.

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Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС
В последнее время в Польше вырос спрос на сбор дров в лесу, говорил заместитель министра климата и окружающей среды Польши Эдвард Сиарка. «В этом году, после начала войны на Украине и потрясений на рынке энергоресурсов, выросло число запросов в лесничества на предмет указания площади и разрешения на заготовку дров в местных лесах. Приоритет самостоятельной заготовки древесины был отдан местным сообществам», — цитирует Polsat News замминистра.

В конце апреля «Газпром» сообщил, что приостановил поставки газа в Польшу из-за неоплаты топлива в рублях. В Варшаве сочли новые условия оплаты, введенные указом российского президента в конце марта, нарушением договора. В конце мая Польша разорвала соглашение с Россией о поставках газа, которое должно было действовать до конца 2022 года. Отказ от поставок из России планировался и ранее (российский газ страна планировала заменить по истечении действующего контракта поставками по трубопроводу Baltic Pipe из Норвегии), но был ускорен из-за санкций и спецоперации России на Украине.

Также Варшава отказалась от поставок бесплатного топлива Киеву, которые проводила на фоне ударов по нефтяной инфраструктуре страны, оставив только те поставки, которые идут на коммерческой основе.

Теги
древесина топливо Польша
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