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Трутнев назвал недостаточными темпы расширения БАМа и Транссиба

Фото: Павел Львов / РИА Новости
Фото: Павел Львов / РИА Новости

Запланированные на данный момент темпы расширения Транссибирской (Транссиб) и Байкало-Амурской (БАМ) железнодорожных магистралей недостаточны в изменившихся экономических условиях. Об этом, как передает ТАСС, заявил вице-премьер, представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

«Сегодня старались разобраться с тем, что происходит с ценами, и есть ощущение, что логистика дорожает и что те меры, которые предпринимаются по расширению БАМа и Транссиба, недостаточны. Вся страна развернулась на Дальний Восток», — сказал он.

«Коммерсантъ» узнал три варианта расширения БАМа и Транссиба
Экономика
Фото:Максим Каширин / ТАСС

По словам Трутнева, предприятия, которые были ориентированы на Запад, теперь переориентируются на Восток. В связи с чем возникли логистические сложности, «которые нужно решить».

В начале июня газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники писала, что Газпромбанк и «Бамтоннельстрой-Мост» предложили президенту Владимиру Путину передать проект развития БАМа и Транссиба в концессию. Как утверждают глава правления Газпромбанка Андрей Акимов и глава совета директоров «Бамтоннельстрой-Мост» Руслан Байсаров, при расширении «узких» мест и реконструкции магистралей к 2035 году пропускная способность БАМа и Транссиба вырастет до 260–280 млн т.

РЖД планируют модернизировать БАМ и Транссиб в несколько этапов. Первый этап модернизации начался в 2013 году и должен был завершиться в 2017 году, но затем был отложен на 2020 год, а затем и на 2021 год. По состоянию на апрель 2022 года проект был «практически завершен», сообщал ТАСС. В рамках первой очереди РЖД должны получить около 670 км новых путей. В рамках второго этапа планировалось построить свыше 1,3 тыс. км путей, к 2024 году пропускная способность Транссиба и БАМа должна увеличиться в полтора раза, до 180 млн т в год. При этом общий объем финансирования к этому году составит порядка 780 млрд руб.

Теги
Транссиб БАМ Юрий Трутнев Дальний Восток
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