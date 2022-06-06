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МИД Италии вызвал российского посла из-за обвинений Москвы

Сергей Разов
Сергей Разов (Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости)

Генеральный секретарь МИД Италии Этторе Франческо Секи вызвал посла России Сергея Разова по поручению министра Луиджи Ди Майо, следует из публикации на сайте итальянского ведомства.

Секи решительно отверг обвинения российского МИДа в аморальности некоторых представителей итальянских институтов и СМИ. Он также опроверг заявления Москвы о том, что итальянские СМИ участвуют в антироссийской кампании.

Секретарь ведомства напомнил Разову, что Италия осуждает военные действия России на Украине, и выразил надежду на скорейшее решение конфликта путем переговоров. При этом решение должно быть справедливым, не нарушать суверенитет Украины и принципы международного права.

Он подчеркнул, что России важно как можно скорее договориться о разблокировке экспорта зерна из украинских портов, чтобы избежать серьезных последствий для мировой продовольственной безопасности.

РБК направил запрос в посольство России в Италии, в МИД Италии.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

1 июня российский МИД опубликовал доклад «О нарушениях прав российских граждан и соотечественников в зарубежных странах», где заявил о случаях агрессии и дискриминации в отношении россиян в Италии, кампании против российской культуры и ее представителей. Ведомство назвало подход итальянских СМИ при освещении военных действий на Украине ангажированным.

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Через два дня МИД прокомментировал сюжет итальянского госканала Rai 3 о том, что в марте—апреле 2020 года эпидемиологи из России не боролись со вспышкой коронавируса, а шпионили за силами и военными объектами НАТО. Ведомство обвинило телеканал в «отработке заказа» и отсутствии подтверждений шпионских действий российских дипломатов. МИД назвал журналистов Rai «фейкоделами» и заявил, что они прибегают к «модной нынче русофобии». Луиджи Ди Майо счел заявления Москвы «неприемлемыми» и отверг обвинения в антироссийской кампании в СМИ.

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4 июня посол Разов дал интервью агентству La Press, его копию выкладывал МИД России в Telegraph . Тогда дипломат сказал, что отношения России и Италии испортились, механизмы диалога заморожены, торговля «идет вниз», культурное сотрудничество свернуто. Он назвал безосновательным выдворение сотрудников посольства России.

Более того, Разов заявил, что Италия поставляет на Украину 155-миллиметровые гаубицы, которые могут обстреливать территории ДНР и ЛНР. «Документально установлено, что в результате обстрелов этими видами оружия в мирных городах Донецка и Луганска гибнут гражданские лица, в том числе дети», — заявил посол.

Теги
Италия Россия вызов посла
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