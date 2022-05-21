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Итальянский премьер заверил Зеленского во всесторонней поддержке

Премьер-министр Италии Марио Драги в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским заверил его во всесторонней поддержке, в том числе в плане одобрения шестого пакета антироссийских санкций. Об этом сообщила пресс-служба итальянского премьера.

«Председатель Совмина Италии Марио Драги провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, с которым обсудил последние события и развитие конфликта. Драги заверил его в полной поддержке Украины со стороны Италии, в том числе в плане одобрения шестого пакета [антироссийских] санкций, а также в содействии разблокировке портов страны и вхождению Украины в ЕС», — говорится в сообщении.

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Марио Драги

Россия проводит военную операцию на Украине с 24 февраля. Президент Владимир Путин называл ее целями необходимость «демилитаризации и денацификации» соседнего государства, а также защиту населения Донбасса от «геноцида» со стороны Киева. Украина в ответ объявила военное положение и мобилизацию, а страны ЕС ввели против Москвы уже пять пакетов санкций.

О разработке шестого пакета санкций против России в середине апреля заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Она не исключила ограничения в отношении российских банков, в первую очередь Сбербанка, и энергетического сектора. По ее словам, ЕК «находится в процессе разработки умных механизмов», благодаря которым следующий пакет санкций затронет российскую нефть.

В ответ на западные санкции власти страны объявили об ответных мерах, а правительство России разработало и приняло масштабный пакет мер по поддержке экономики.

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20 мая замглавы итальянского МИДа Манлио Ди Стефано заявил о передаче генсеку ООН Антониу Гутерришу разработанного Римом плана по мирному урегулированию конфликта на Украине.

La Repubblica писала, что предложенный Италией план включает четыре этапа. Начать предлагается с прекращения огня и демилитаризации линии фронта под наблюдением ООН, затем перейти к переговорам о статусе Украины, предполагающим вступление страны в Евросоюз, но неприсоединение к НАТО.

Третий этап предполагает заключение двустороннего соглашения относительно Крыма и Донбасса между Россией и Украиной, по которому «спорные территории» получат автономию и право самим обеспечивать свою безопасность, но суверенитет над регионами будет принадлежать Киеву. Заключительным этапом станет заключение многостороннего соглашения о мире и безопасности в Европе, за которым последует вывод российских войск с Украины, следует из документа.

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Теги
санкции Марио Драги Владимир Зеленский Военная операция на Украине
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