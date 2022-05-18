МИД объявил об ответной высылке 24 итальянских дипломатов
Россия в качестве ответной меры вышлет 24 итальянских дипломата, сообщили «РИА Новости» в МИДе.
Для объявления ответных мер в министерство вызван посол Италии в России Джорджо Стараче.
Италия объявила 30 сотрудников российской дипмиссии персонами нон грата в начале апреля. Тогда после публикаций сообщений о событиях в украинском городе Буча началась новая волна высылок российских дипломатов. Как заявили в итальянском МИДе, решение было принято «по согласованию с партнерами» и из «соображений национальной безопасности». В российском МИДе тогда обещали «соответствующий ответ».
Ранее 18 мая российский МИД объявил об ответных мерах на высылки российских дипломатов со стороны Франции. Послу страны Пьеру Леви «был заявлен решительный протест в связи с провокационным и ничем не обоснованным решением» Франции объявить персонами нон грата 41 сотрудника российских дипломатических учреждений.
Как сообщали в начале апреля Le Figaro и BFM TV, в начале апреля французские власти сочли, что деятельность 30–35 сотрудников «противоречила интересам безопасности», а затем в середине апреля объявили персонами нон грата еще шестерых российских дипломатов, заподозрив их в работе на спецслужбы.
Теперь же Россия объявила ответные меры, решив выслать 34 французских дипломата. Помимо этого, в МИД были вызваны послы Испании и Швеции, сообщило «РИА Новости».