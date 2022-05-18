МИД объявил об ответной высылке 24 итальянских дипломатов

Россия объявила персонами нон грата 24 итальянских дипломата. Таким образом МИД ответил на высылку сотрудников российских дипмиссий: в начале апреля власти Италии обязали покинуть страну 30 человек

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Россия в качестве ответной меры вышлет 24 итальянских дипломата, сообщили «РИА Новости» в МИДе.

Для объявления ответных мер в министерство вызван посол Италии в России Джорджо Стараче.

Италия объявила 30 сотрудников российской дипмиссии персонами нон грата в начале апреля. Тогда после публикаций сообщений о событиях в украинском городе Буча началась новая волна высылок российских дипломатов. Как заявили в итальянском МИДе, решение было принято «по согласованию с партнерами» и из «соображений национальной безопасности». В российском МИДе тогда обещали «соответствующий ответ».

Ранее 18 мая российский МИД объявил об ответных мерах на высылки российских дипломатов со стороны Франции. Послу страны Пьеру Леви «был заявлен решительный протест в связи с провокационным и ничем не обоснованным решением» Франции объявить персонами нон грата 41 сотрудника российских дипломатических учреждений.

Как сообщали в начале апреля Le Figaro и BFM TV, в начале апреля французские власти сочли, что деятельность 30–35 сотрудников «противоречила интересам безопасности», а затем в середине апреля объявили персонами нон грата еще шестерых российских дипломатов, заподозрив их в работе на спецслужбы.

Теперь же Россия объявила ответные меры, решив выслать 34 французских дипломата. Помимо этого, в МИД были вызваны послы Испании и Швеции, сообщило «РИА Новости».