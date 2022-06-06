Токаев назвал референдум в Казахстане поворотным моментом для страны

Голосование на референдуме по поправкам в Конституцию Казахстана, Коянды (Фото: Павел Михеев / Reuters)

Итоги референдума по поправкам в Основной закон Казахстана являются поворотным моментом в истории страны и позволят приступить к построению нового государства. Об этом на встрече с главой МИД Саудовской Аравии заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«Приветствуя руководителя внешнеполитического ведомства королевства, глава государства отметил, что его визит совпал с поворотным моментом в истории нашей страны — проведением общенационального референдума, итоги которого позволят приступить к построению нового Казахстана», — говорится в сообщении пресс-службы президента Токаева.

Референдум о поправках в конституцию состоялся накануне. Одна из ключевых поправок — исключение из конституции статьи, посвященной первому президенту республики Нурсултану Назарбаеву. В случае принятия поправок он лишится большинства личных привилегий и статуса елбасы (лидера нации). В дальнейшем его правовое положение будет регулироваться существующей нормой об экс-президентах. Поправки также предполагают сокращение полномочий главы государства и запрет занимать должности госслужащих для его близких родственников.

Согласно предварительным данным ЦИК страны, поправки в Основной закон поддержали 77,18% человек. Из 11 734 642 потенциальных избирателей проголосовали 7 986 293 человека. Явка составила 68,06%. Власти признали референдум состоявшимся.