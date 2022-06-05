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Власти Казахстана признали референдум состоявшимся

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Явка на референдуме по изменениям Конституции Казахстана достигла 60,8%, преодолев порог 50% около 16:00 (13:00 мск). Об этом сообщила Центральная комиссия референдума. Референдум признан состоявшимся.

Самая высокая явка пока зафиксирована в Кызылординской области — 72,2%, а самая низкая — в Алма-Ате — 25,9%. В столице страны Нур-Султане проголосовали 48,4% избирателей.

В Казахстане стартовал референдум об изменении Конституции
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Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС

Одна из ключевых поправок — исключение из Конституции статьи, посвященной первому президенту республики Нурсултану Назарбаеву. В случае принятия поправок он лишится большинства личных привилегий и статуса елбасы (лидера нации). В дальнейшем его правовое положение будет регулироваться существующей нормой об экс-президентах. Назарбаев высказался в поддержку исключения его упоминания из Конституции, согласившись с линией президента Касым-Жомарта Токаева.

Поправки также предполагают сокращение полномочий главы государства и запрет занимать должности госслужащих для его близких родственников.

Токаев заявил, что голосование по поправкам в Конституцию Казахстана станет залогом того, что произошедшие в январе протесты не повторятся. Он также отметил, что не намерен продлевать срок своих полномочий через референдум.

Теги
Казахстан Референдум поправки в Конституцию
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