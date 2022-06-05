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Вучич выступит с обращением после отмены визита Лаврова

Президент Сербии Александр Вучич 6 июня обратится к нации и расскажет о ситуации вокруг визита в страну министра иностранных дел России Сергея Лаврова, сообщает RTS.

По данным телерадиостанции, уверенности в том, что поездка российского министра состоится, нет. Источник в МИДе ранее рассказал «Интерфаксу», что Лавров не сможет посетить Белград, так как Болгария, Черногория и Северная Македония не разрешили пролет его самолета через свое воздушное пространство. О решении трех балканских стран до этого писало сербское издание «Вечерние новости».

«Способностью к телепортации наша дипломатия еще не овладела», — пояснил собеседник «Интерфакса».

«Интерфакс» сообщил об отмене визита Лаврова в Сербию
Политика
Сергей Лавров

По данным RTS, Вучич обратится к нации во время новостной программы в 19:30 по местному времени (20:30 мск). Подробностей о содержании выступления телерадиостанция не сообщает.

В ходе визита 6–7 июня Лавров должен был встретиться с президентом Сербии, министром иностранных дел Николой Селаковичем, председателем парламента Ивицей Дачичем и патриархом Порфирием. Из-за возникших проблем Вучич в понедельник проведет встречу с послом России Александром Боцан-Харченко.

Теги
Александр Вучич Сербия МИД Сергей Лавров
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