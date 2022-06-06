В МИД Германии объяснили отказ от встречи министра с послом Украины

Андрей Мельник (Фото: Christian Spicker / imago-images.de / Global Look Press)

Посол Украины в Берлине Андрей Мельник хотел бы, чтобы глава МИД Германии Анналена Бербок «нашла время» для встречи с ним. «Ничто не заменит конфиденциальный разговор», — заявил он таблоиду Bild.

С начала военных действий на Украине Бербок ни разу не встретилась с Мельником. В федеральном Министерстве иностранных дел пояснили, что дело в разных статусах дипломатов, и добавили, что Бербок находится в постоянном контакте со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой, пишет Bild.

Издание отмечает, что других министров разница не смущает: с Мельником встречались глава Минэкономики Роберт Хабек, министр финансов Кристиан Линднер, министр обороны Кристина Ламбрехт, министр транспорта Фолькер Виссинг и министр образования Беттина Штарк-Ватцингер.

После начала российской военной операции на Украине Мельник несколько раз резко высказывался о германских властях. 3 мая он назвал канцлера Олафа Шольца «оскорбленной печеночной колбасой» после того, как тот не стал посещать Киев из-за отказа украинских властей принять президента Франка-Вальтера Штайнмайера. В конце того же месяца посол раскритиковал выступление Шольца на форуме в Давосе, заявив, что в Киеве надеялись услышать от канцлера о конкретных шагах по предоставлению помощи Украине.