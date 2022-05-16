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В России предложили не исполнять решения ЕСПЧ, вынесенные с 16 марта

При этом Генпрокуратура до 1 января продолжит выплачивать компенсации по решениям ЕСПЧ, вынесенным до 16 марта
Фото: Vincent Kessler / Reuters
Фото: Vincent Kessler / Reuters

В Госдуму внесли законопроект, согласно которому Россия не будет исполнять решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), принятые после 16 марта, свидетельствует база данных нижней палаты парламента.

Законопроект подготовили депутаты и сенаторы от «Единой России» Павел Крашенинников, Андрей Клишас, Даниил Бессарабов и Владимир Полетаев.

Этот срок основан на дате принятия Комитетом министров Совета Европы решения о прекращении членства России в нем.

«Проектом федерального закона предусматривается, что вплоть до 1 января 2023 г. Генеральная прокуратура Российской Федерации может осуществлять выплату денежной компенсации заявителю по постановлениям Европейского суда по правам человека, вынесенным до 16 марта», — говорится в законопроекте.

Россия денонсирует Европейскую конвенцию по правам человека
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Здание Европейского суда по правам человека

Из КоАП, Гражданского процессуального и Арбитражного процессуального кодексов России предлагается исключить положения о том, что постановления ЕСПЧ служат основанием для пересмотра вступивших в силу судебных актов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам.

Документ также предполагает внесение изменений в закон «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений». «Не подлежат цензуре предложения, заявления и жалобы, направляемые подозреваемыми и обвиняемыми уже не в Европейский суд по правам человека, а в межгосударственные органы по защите прав и свобод человека в соответствии с международными договорами Российской Федерации», — говорится в законопроекте.

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15 марта российский МИД уведомил Совет Европы о решении выйти из организации. Глава делегации России в ПАСЕ Петр Толстой тогда заявил, что Россия покинула Совет Европы по своей воле, решение было «взвешенным и обдуманным». На следующий день Парламентская ассамблея Совета Европы проголосовала за исключение России, а ЕСПЧ приостановил рассмотрение всех жалоб против страны.

Кроме того, Россия заявила о намерении денонсировать Европейскую конвенцию по правам человека. Страна перестанет быть стороной документа с 16 сентября.

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