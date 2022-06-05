Захарова напомнила Германии о прослушке со стороны американцев

Вид на здания в правительственном квартале Регирунгсфиртель (Фото: Andreas Gora / imago images / ТАСС)

Представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявления главы МВД Германии Нэнси Фезер о прослушке российской разведкой немецких чиновников напоминанием, что их прослушивают спецслужбы США. Об этом Захарова написала в своем Telegram.

Фезер, как пишет газета Bild, на будущей неделе представит доклад о работе российской разведки в ФРГ. По словам министра, Германия «защищает себя» от этих действий и потому в апреле были высланы 40 сотрудников российского посольства в Берлине, которых «могли отнести к российским спецслужбам». Россия тогда предприняла зеркальные ответные меры.

Риск прослушивания и «опасность несанкционированной утечки данных» существует в некоторых районах Берлина, например в правительственном квартале, предупредило ведомство. Этот квартал располагается в центре немецкой столицы, там находятся в том числе здания ведомства федерального канцлера и МИД ФРГ.

«Нэнси Фезер забыла добавить, что германских чиновников всегда прослушивали и прослушивают американцы», — прокомментировала эти заявления Захарова.

О том, что американское Агентство национальной безопасности следило за властями Германии, в том числе за экс-канцлером Германии Ангелой Меркель и министром иностранных дел (ныне президентом ФРГ) Франком-Вальтером Штайнмайером, год назад узнала газета Süddeutsche Zeitung.



По информации издания, в 2012–2014 годах спецслужбы Дании предоставили коллегам из США доступ на специальную станцию, расположенную близ Копенгагена, откуда осуществлялась прослушка. При этом до 2015 года правительство Дании не знало о сотрудничестве своих спецслужб с американцами. Власти Германии также не знали о слежке.