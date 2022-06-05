Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 июня
EUR ЦБ: 65,92 (+1,01) Инвестиции, 03 июн, 16:37
Курс доллара на 4 июня
USD ЦБ: 61,97 (+0,39) Инвестиции, 03 июн, 16:37
Греческий тренер покинул ЦСКА после поражения в финале Единой лиги ВТБ Спорт, 16:57
Микросон и усталость: искусственный интеллект не даст заснуть водителю Партнерский проект, 16:55
Американского форварда «Зенита» признали MVP плей-офф Единой лиги ВТБ Спорт, 16:46
Командующий РВСН заявил о постоянной боевой готовности 95% группировки Политика, 16:35
Захарова напомнила Германии о прослушке со стороны американцев Политика, 16:23
Правительство пересмотрело оценку «цифровой зрелости» губернаторов Политика, 16:20
Федор Емельяненко рассказал о последнем бое в карьере Спорт, 16:14
Баскетболисты ЦСКА впервые за 10 лет проиграли в финале Единой лиги ВТБ Спорт, 16:07
Шлепанцы, бургер, тушь: что мешает людям водить машину Партнерский проект, 16:02
Вартанян назвал Волкова претендентом на пояс UFC после боя в Лас-Вегасе Спорт, 15:48
Мурашко счел высоким уровень заболеваемости COVID и допустил новые волны Общество, 15:38
Рекорд посещаемости установили в седьмом матче финала Единой лиги ВТБ Спорт, 15:26
В Киеве призвали спикера парламента Венгрии показать справку о здоровье Политика, 15:25
Не смотря по сторонам: самый высокий риск использования смартфона Партнерский проект, 15:14
Вклад в валюте с повышенной
доходностью
от 1000 $,€ сумма
4% ставка
91 день срок
Подробнее
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Возраст 0+. Реклама
Политика ,  
0 

Захарова напомнила Германии о прослушке со стороны американцев

Вид на здания в правительственном квартале Регирунгсфиртель
Вид на здания в правительственном квартале Регирунгсфиртель (Фото: Andreas Gora / imago images / ТАСС)

Представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявления главы МВД Германии Нэнси Фезер о прослушке российской разведкой немецких чиновников напоминанием, что их прослушивают спецслужбы США. Об этом Захарова написала в своем Telegram.

Фезер, как пишет газета Bild, на будущей неделе представит доклад о работе российской разведки в ФРГ. По словам министра, Германия «защищает себя» от этих действий и потому в апреле были высланы 40 сотрудников российского посольства в Берлине, которых «могли отнести к российским спецслужбам». Россия тогда предприняла зеркальные ответные меры.

Риск прослушивания и «опасность несанкционированной утечки данных» существует в некоторых районах Берлина, например в правительственном квартале, предупредило ведомство. Этот квартал располагается в центре немецкой столицы, там находятся в том числе здания ведомства федерального канцлера и МИД ФРГ.

«Нэнси Фезер забыла добавить, что германских чиновников всегда прослушивали и прослушивают американцы», — прокомментировала эти заявления Захарова.

Суд в Германии вынес россиянину условный приговор по обвинению в шпионаже
Политика
Фото:Christophe Gateau / Reuters

О том, что американское Агентство национальной безопасности следило за властями Германии, в том числе за экс-канцлером Германии Ангелой Меркель и министром иностранных дел (ныне президентом ФРГ) Франком-Вальтером Штайнмайером, год назад узнала газета Süddeutsche Zeitung.

По информации издания, в 2012–2014 годах спецслужбы Дании предоставили коллегам из США доступ на специальную станцию, расположенную близ Копенгагена, откуда осуществлялась прослушка. При этом до 2015 года правительство Дании не знало о сотрудничестве своих спецслужб с американцами. Власти Германии также не знали о слежке.

Теги
Мария Захарова Германия прослушка шпионаж
Вклад в валюте от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Возраст 0+. Реклама
Материалы по теме
В Испании уволили главу разведки из-за скандала о шпионаже
Политика
В Польше задержали подозреваемых в шпионаже россиянина и белоруса
Общество
Reuters узнал о слежке за членами Еврокомиссии с помощью шпионского ПО
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter