СМИ узнали о слежке АНБ за Меркель и Штайнмайером
Спецслужбы Дании помогали Агентству национальной безопасности (АНБ) США следить за европейскими политиками, включая канцлера Германии Ангелу Меркель и министра иностранных дел (ныне президент ФРГ) Франка-Вальтера Штайнмайера. Об этом пишет Süddeutsche Zeitung.
По информации издания, в 2012–2014 годах датские спецслужбы предоставили американской стороне доступ на специальную станцию, расположенную близ Копенгагена, откуда осуществлялась прослушка. С этой станции, как пишет газета, можно было получить доступ к подводным кабелям интернет-провайдеров.
Как пишет Euronews, слежка также велась за Министерством иностранных дел и Минфином Дании, а также за компанией из военно-промышленного комплекса.
Датское правительство не знало о сотрудничестве своих спецслужб с американцами до 2015 года. Кабмину предоставили отчет только после публикаций бывшего сотрудника АНБ Эдварда Сноудена: выяснилось, что Дания помогала США следить за политиками из Германии, Франции, Норвегии, Нидерландов, Швеции. Скандал привел к отставке главы датской спецслужбы Forsvarets Efterretningstjeneste Томаса Аренкиля.