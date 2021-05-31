СМИ узнали о слежке АНБ за Меркель и Штайнмайером

Датские спецслужбы дали американцам доступ к специальной станции и кабелям интернет-провайдера в 2012–2014 годах. В правительстве страны узнали об этом только в 2015 году, после чего глава датской разведки ушел в отставку

Ангела Меркель и Франк-Вальтер Штайнмайер (Фото: Adam Berry / Getty Images)

Спецслужбы Дании помогали Агентству национальной безопасности (АНБ) США следить за европейскими политиками, включая канцлера Германии Ангелу Меркель и министра иностранных дел (ныне президент ФРГ) Франка-Вальтера Штайнмайера. Об этом пишет Süddeutsche Zeitung.

По информации издания, в 2012–2014 годах датские спецслужбы предоставили американской стороне доступ на специальную станцию, расположенную близ Копенгагена, откуда осуществлялась прослушка. С этой станции, как пишет газета, можно было получить доступ к подводным кабелям интернет-провайдеров.

Как пишет Euronews, слежка также велась за Министерством иностранных дел и Минфином Дании, а также за компанией из военно-промышленного комплекса.

Датское правительство не знало о сотрудничестве своих спецслужб с американцами до 2015 года. Кабмину предоставили отчет только после публикаций бывшего сотрудника АНБ Эдварда Сноудена: выяснилось, что Дания помогала США следить за политиками из Германии, Франции, Норвегии, Нидерландов, Швеции. Скандал привел к отставке главы датской спецслужбы Forsvarets Efterretningstjeneste Томаса Аренкиля.