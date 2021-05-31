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Политика ,  
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СМИ узнали о слежке АНБ за Меркель и Штайнмайером

Датские спецслужбы дали американцам доступ к специальной станции и кабелям интернет-провайдера в 2012–2014 годах. В правительстве страны узнали об этом только в 2015 году, после чего глава датской разведки ушел в отставку
Ангела Меркель и Франк-Вальтер Штайнмайер
Ангела Меркель и Франк-Вальтер Штайнмайер (Фото: Adam Berry / Getty Images)

Спецслужбы Дании помогали Агентству национальной безопасности (АНБ) США следить за европейскими политиками, включая канцлера Германии Ангелу Меркель и министра иностранных дел (ныне президент ФРГ) Франка-Вальтера Штайнмайера. Об этом пишет Süddeutsche Zeitung.

По информации издания, в 2012–2014 годах датские спецслужбы предоставили американской стороне доступ на специальную станцию, расположенную близ Копенгагена, откуда осуществлялась прослушка. С этой станции, как пишет газета, можно было получить доступ к подводным кабелям интернет-провайдеров.

Как пишет Euronews, слежка также велась за Министерством иностранных дел и Минфином Дании, а также за компанией из военно-промышленного комплекса.

СМИ узнали о полувековой слежке ЦРУ за секретной перепиской 120 стран
Политика
Фото:Andrew Harnik / AP

Датское правительство не знало о сотрудничестве своих спецслужб с американцами до 2015 года. Кабмину предоставили отчет только после публикаций бывшего сотрудника АНБ Эдварда Сноудена: выяснилось, что Дания помогала США следить за политиками из Германии, Франции, Норвегии, Нидерландов, Швеции. Скандал привел к отставке главы датской спецслужбы Forsvarets Efterretningstjeneste Томаса Аренкиля.

По данным немецкого телеканала NDR, в правительстве ФРГ заявили, что не были осведомлены о слежке. Представитель Меркель сообщил изданию, что канцлер узнала о слежке из материалов газеты.

В 2013 году Сноуден раскрыл секретные сведения, подтверждающие слежку американских спецслужб за ведущими политиками и обычными людьми по всему миру, — АНБ и ЦРУ перехватывали электронную почту и переговоры в 60 странах в рамках программы PRISM. В сотрудничестве с разведкой уличили ведущие ИТ-гиганты: Microsoft, Google, Yahoo, Facebook, Apple и другие.

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Трамп поручил рассекретить документы о слежке ФБР за его штабом
Политика
Дональд Трамп

После публикации секретной информации Сноуден бежал в Гонконг, а затем перебрался в Россию. В США его обвинили в шпионаже и краже госсобственности. В августе прошлого года занимавший тогда пост президента США Дональд Трамп обещал подумать над помилованием Сноудена.

В феврале 2020 года The Washington Post и немецкий телеканал ZDF выяснили, что ЦРУ на протяжении 50 лет перехватывало секретные сообщения более чем 120 стран благодаря сотрудничеству со швейцарской Crypto AG — лидером рынка шифрования конца прошлого века.

Авторы
Михаил Юшков Михаил Юшков, Михаил Котляр Михаил Котляр
США Дания Ангела Меркель Франк-Вальтер Штайнмайер слежка
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