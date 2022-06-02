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В Запорожье издали указ о национализации имущества Украины

Указ подписал глава военно-гражданской администрации, в собственность области перейдут участки, ресурсы, объекты стратегических отраслей экономики, имущества, которые Украина контролировала по состоянию на 24 февраля
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Власти Запорожской области, большая часть которой находится под российским контролем, приняли решение национализировать имущество Украины на территории региона, соответствующий указ подписал глава военно-гражданской администрации (ВГА), сообщил в Telegram член ее главного совета Владимир Рогов.

«В народную собственность перейдут земельные участки, природные ресурсы, объекты стратегических отраслей экономики, имущества, находившегося в собственности Украины по состоянию на 24 февраля 2022 года», — написал он.

Заместитель главы ВГА региона Андрей Трофимов заявил «Интерфаксу», что решение приняли «в целях обеспечения государственных нужд», чтобы нарастить эффективность и социальную ориентацию экономики.

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Фото:Илья Питалев / РИА Новости

Большая часть территории Запорожской области контролируется российской стороной, сейчас в местных городах действует военная комендатура. В некоторых городах региона, в том числе в Мелитополе, вещают российские телеканалы. Кроме того, в области действует бивалютная зона: ее жители могут расплачиваться как гривнами, так и рублями, затем власти планируют перевести регион исключительно на рубли. 31 мая советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков сообщил, что Запорожская область перешла на российскую мобильную связь.

«В наши планы не входит оккупация украинских территорий, мы никому и ничего не собираемся навязывать силой», — говорил президент России Владимир Путин в день начала спецоперации, 24 февраля.

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