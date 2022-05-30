Песков назвал возмутительными обстрелы гражданских объектов в Донбассе

Дмитрий Песков (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Нанесение ударов по гражданским объектам в Донбассе украинскими военными возмутительно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам, сообщает корреспондент РБК.

«Сами по себе факты нанесения ударов по объектам гражданской инфраструктуры, по детским учреждениям и так далее, конечно, возмутительны. Именно с этим и борются наши воины, чтобы этого не было. И именно защита людей от этих неонацистов, которые это делают, — как раз вот это основная цель, которая преследуется во время специальной военной операции», — сказал Песков.

При этом вопрос об угрозе повторения подобных атак на подконтрольных России территориях он переадресовал Минобороны, отметив, что «это их прерогатива целиком и полностью».

Россия проводит военную операцию на Украине с 24 февраля. Изначально президент Владимир Путин называл ее целями «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима», а также «демилитаризацию и денацификацию» соседней страны. В Минобороны утверждают, что наносят удары только по военным объектам.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

При этом в ведомстве неоднократно заявляли о подготовке украинской стороной провокаций с целью обвинения российских военных в гибели мирных жителей. В частности, как утверждали там, Киев планировал провокацию с помощью «блуждающих минометов»: украинские военные собирались нанести удары из частного сектора по приграничным районам России, чтобы вызвать ответный огонь по жилым домам, где удерживались мирные граждане.