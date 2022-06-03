Лавров 8 июня встретится с главой МИД Турции в Анкаре
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 8 июня посетит Анкару, где проведет переговоры с турецким коллегой Мевлютом Чавошоглу, сообщила представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга, стенограмма которого размещена на сайте ведомства.
«Планируется обсудить состояние и перспективы углубления двустороннего взаимодействия по широкому кругу вопросов торгово-экономического сотрудничества в условиях применения Западом нелегитимных санкций в отношении России», — сказала Захарова.
Помимо этого, Лавров и Чавошоглу обсудят ситуацию на Украине, сирийское, ливийское и нагорно-карабахское урегулирование, обстановку на Балканах, в Афганистане и Центральной Азии, добавила она.
Перед этим визитом Лавров 6-7 июня посетит Сербию, где встретится с президентом Александром Вучичем, главой МИД Николой Селаковичем, председателем Народной скупщины (парламента страны) Ивицей Дачичем и патриархом Сербским Порфирием. 10 июня российский министр направится в Ереван на заседание Совета министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности.
1 июня представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ведется подготовка по организации визита в Турцию российского президента Владимира Путина. По словам Пескова, сроки визита «обозначились», но точной даты пока нет.
Турция пытается оказать посредничество в урегулировании конфликта на Украине. В конце мая президент страны Реджеп Тайип Эрдоган провел переговоры сначала с Путиным, а затем с украинским лидером Владимиром Зеленским. Эрдоган предложил российскому президенту организовать встречу представителей России, Украины и ООН в Стамбуле, где ранее проходили переговоры между Киевом и Москвой.
Зеленскому турецкий лидер пообещал продолжить оказание поддержки для продолжения переговорного процесса и выразил заинтересованность в участии Турции в работе центра контроля, который может быть создан при участии России, Украины и ООН.