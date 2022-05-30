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Володин напомнил о вступающих в силу в июне законах

В июне вступит в силу ряд законов. Среди них — законы о единой системе публичной власти, о паспорте болельщика, а также закон, который увеличивает штрафы за нарушение правил пожарной безопасности в лесу, напомнил спикер Госдумы
Фото: Артем Коротаев / ТАСС
Фото: Артем Коротаев / ТАСС

В июне на 10% повысятся пенсии неработающих пенсионеров, прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда, в силу вступят и другие законы, напомнил в Telegram спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Среди других законов, которые начнут действовать в следующем месяце:

  • закон о единой системе публичной власти, который вводит для глав регионов единый срок полномочий — пять лет и разрешает им избираться более двух раз подряд. Этот закон закрепляет право президента отстранять руководителей субъектов Федерации в связи с утратой доверия, а также запрещает главам регионов называться президентом, что вызвало недовольство в Татарстане;

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  • закон об увеличении периода выплаты пенсии при потере кормильца. Лица старше 18 лет, которые окончили школу и не поступили в средние или высшие учебные заведения, смогут получать эту выплату до 1 сентября года, в котором завершено обучение;
  • в России появится паспорт болельщика. Без него нельзя будет купить билеты на ряд мероприятий, список которых установит правительство. Заявление для оформления такого паспорта нужно будет подавать через портал госуслуг. В оформлении могут отказать, если болельщик нарушал общественный порядок. Фанаты выступали против введения паспортов болельщика, ряд болельщиков «Спартака» бойкотировали из-за него финал Кубка России;

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  • закон, предполагающий автоматическое определение и информирование граждан, которые нуждаются в социальной поддержке. Данные о таких гражданах будут формироваться и передаваться автоматически через Единую государственную информационную систему социального обеспечения с согласия граждан;
  • закон, увеличивающий штрафы для виновников лесных пожаров. За нарушение правил пожарной безопасности в лесах гражданам будет грозить до 30 тыс. руб. (ранее — до 3 тыс.), должностным лицам — до 50 тыс. руб., юрлицам — до 400 тыс. руб. Если нарушение правил пожарной безопасности привело к пожару, то для граждан штраф составит от 50 тыс. до 60 тыс., для должностных лиц — до 110 тыс., для юридических лиц — от 1 млн до 2 млн руб.;
  • закон, повышающий с 18 до 21 года возраст, с которого можно приобретать охотничье оружие. Гражданам, у которых есть непогашенная или неснятая судимость за тяжкое или особо тяжкое преступление выдавать лицензию на него запретят, также нельзя будет переделывать такое оружие или распространять соответствующие конструкции;
  • закон, разрешающий лечить детей, имеющих тяжелые заболевания, препаратами офф-лейбл (использование лекарств по показаниям, не упомянутым в инструкции по применению), которые уже включены в клинические рекомендации или стандарты оказания медпомощи. Делать это можно будет после информирования и получения согласия с пациента или его представителя;
  • закон, разрешающий использовать водительские права для подтверждения личности при выполнении денежных операций. Также повышаются лимиты сумм, которые не нужно подтверждать идентификацией личности при платежах по каско и ОСАГО, — с 15 тыс. до 40 тыс. руб.
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Помимо этого с 28 мая вступил в силу закон об увеличении числа бюджетных мест по программам магистратуры, напомнил Володин. Принимать решение по их увеличению будет правительство.

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