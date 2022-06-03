Стали известны версии пожара в бизнес-центре на западе Москвы

Представитель экстренных служб сообщил «РИА Новости», что причиной пожара мог стать поджог. В то же время в штабе пожаротушения рассказали ТАСС, что короткое замыкание является основной версией пожара

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

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Поджог мог стать причиной пожара в московском бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза», сообщил «РИА Новости» представитель экстренных служб столицы.

Рассматриваются несколько причин пожара, в том числе — умышленные действия», — сказал собеседник агентства.

В то же в штабе пожаротушения рассказали ТАСС, что короткое замыкание является основной версией пожара. «Причиной пожара стало короткое замыкание из-за неправильного монтажа фасадных систем освещения», — сказали в штабе.

В пресс-службе ГУ МЧС по Москве заявили РБК, что предварительные причины пожара могут быть установлены только после ликвидации пожара. «Версий пока не было», — уточнили там.

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Пожар в московском офисном центре «Гранд Сетунь Плаза» начался утром 3 июня. Пожару присвоили четвертый ранг из пяти возможных, сообщил ТАСС источник в экстренных службах. Горят как минимум семь этажей здания. Движение по примыкающим к бизнес-центру улицам ограничено.

Как рассказали РБК в МЧС, сообщение о пожаре поступило в 09:31. «По прибытии первых подразделений было установлено, что происходит возгорание в административном здании. По предварительной информации, пострадавших нет, площадь пожара составляет 1 тыс. кв. м. На месте работают 180 человек и 41 единица техники», — уточнили в ведомстве.



К месту пожара прибыл глава МЧС России Александр Куренков. По данным министерства, спасатели эвакуировали из горящего здания более 120 человек. Источник ТАСС ранее сообщил, что порядка 20 человек могут оставаться заблокированными в горящем здании.