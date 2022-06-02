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Война санкций ,  
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В Минпромторге назвали нетрагичным запрет Тайваня на поставку чипов

Фото: Pichi Chuang / Reuters
Фото: Pichi Chuang / Reuters

Запрет Тайваня на поставку некоторых микропроцессоров не стал для России чем-то трагическим, заявил ТАСС замглавы Минпромторга Василий Шпак.

Ранее Минэкономики Тайваня опубликовало список чипов, которые запрещены к экспорту в Россию.

По словам Шпака, запрет на поставку ряда чипов с Тайваня начал действовать еще с начала спецоперации. Он существовал «по умолчанию» и не был формализован отдельным документом. Сейчас же власти Тайваня «положили его на бумагу и дали своим поставщикам границы: что является запретом, а что нет», пояснил замминистра.

«До этого момента просто они по умолчанию, не объявляя официально, практически ничего не поставляли. Для нас это [запрет Тайваня на поставку чипов в Россию] чем-то новым или трагическим не является», — сказал он.

Разработчик процессоров «Эльбрус» перенесет их производство с Тайваня
Технологии и медиа
Фото:Евгений Биятов / РИА Новости

По словам Шпака, запрет касается наиболее новых и технологичных процессоров.

Тайвань — крупнейший производитель микропроцессоров. В конце февраля государство сообщило, что присоединилось к международным санкциям против России. Тайваньская компания TSMC подтвердила, что обязалась исполнять новые экспортные правила, что означает отказ от поставок чипов в Россию, сообщал Reuters.

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Накануне, 1 июня, Минэкономики Тайваня опубликовало список высокотехнологичных товаров, которые запретили к экспорту в Россию и Белоруссию. Под запрет попали чипы с тактовой частотой более 25 МГц и устройства, производительность которых превышает 5 гигафлопов, передает Digitimes.

Как писал РБК, на фоне санкций компания МЦСТ, которая является разработчиком российских процессоров «Эльбрус», перенесет их производство с Тайваня.

Теги
Тайвань чипы Минпромторг
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