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В Роскомнадзоре ответили на сообщение о блокировке Proton VPN

Вид на здание Роскомнадзора
Вид на здание Роскомнадзора (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования принимает меры по ограничению работы на территории России VPN-сервисов, нарушающих российское законодательство, заявили РБК в пресс-службе Роскомнадзора в ответ на просьбу прокомментировать сообщение Proton VPN о возможной блокировке.

«Согласно закону «О связи», средства обхода блокировок противоправного контента признаются угрозой», — указали в ведомстве. 2 июня представители VPN-сервиса Proton сообщили, что у российских пользователей наблюдаются проблемы с подключением. Они заверили, что это не связано с действиями со стороны сервиса.

«Вполне вероятно, что местные интернет-провайдеры и власти мешают VPN-соединениям, и в этом случае мы не сможем решить такие проблемы», — говорится в сообщении.

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Фото:Farooq Khan / EPA / ТАСС

В начале апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признался, что пользуется VPN-сервисами. Он объяснил, что в России и Белоруссии, как и во всем мире, «была абсолютная монополия» компаний, которые становились площадкой для соцсетей, мессенджеров.

В марте в России заблокировали сразу три социальные сети: 1 марта — Twitter — «в связи с распространением площадкой недостоверной общественно значимой информации по тематике специальной военной операции на Украине», 4 марта — Facebook и 14 марта — Instagram (последние две, как и их владелец, компания Meta, признаны экстремистскими и запрещены в России) из-за разрешения со стороны этих социальных сетей публиковать призывы к насилию против российских военных, участвующих в спецоперации.

Председатель комитета Государственной думы по информационной политике Александр Хинштейн еще 15 марта заявил, что в стране блокируются VPN-сервисы. На тот момент, по его словам, было заблокировано около 20 VPN-сервисов.

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Однако Хинштейн указал, что российские власти не планируют законодательно ограничивать применение таких сервисов.

О том, что использование VPN не грозит ответственностью пользователям, говорил и глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас в интервью РБК.

Теги
Роскомнадзор Россия блокировка VPN новости
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