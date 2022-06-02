В Proton VPN заявили, что сбой в работе может быть связан с блокировкой
У пользователей из России наблюдаются проблемы с подключением к VPN-сервису Proton, сообщили его представители. По их словам, проблемы не связаны с действиями со стороны сервиса.
«Вполне вероятно, что местные интернет-провайдеры и власти мешают VPN-соединениям, и в этом случае мы не сможем решить такие проблемы. Некоторые серверы могут продолжать работать. Мы продолжаем попытки обойти блокировку», — говорится в сообщении.
В том, что Proton не может подключиться к Сети, убедился и корреспондент РБК, однако у некоторых пользователей с другими провайдерами он все же работает.
РБК направил запрос в Роскомнадзор.
ProtonVPN — VPN-сервис, который создали разработчики сервиса защищенной веб-почты ProtonMail. Штаб-квартира компании Proton находится в Женеве.
Особенность сервиса ProtonVPN в том, что он предоставляет бесплатный доступ на одном устройстве к подключениям под IP-адресами трех стран. Разработчики подчеркивают, что не отслеживают активность пользователей.
В России популярность сервисов VPN выросла после блокировки ряда соцсетей и сайтов СМИ. В частности, в марте в стране заблокировали сразу три соцсети: 1 марта — Twitter, 4 марта — Facebook и 14 марта — Instagram (последние две принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России). В отношении Twitter ограничения введены из-за «распространения недостоверной информации» о спецоперации России на Украине, в отношении Facebook и Instagram — из-за разрешения этими соцсетями публиковать призывы к насилию против российских военных, участвующих в спецоперации, и руководства России.
Используемые для обхода блокировок VPN-сервисы в России также блокируются, сообщал глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн. Однако российские власти не планируют законодательно ограничивать применение таких сервисов, отметил он. По словам главы комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрея Клишаса, не планируется вводить и ответственность за использование VPN.