В Proton VPN заявили, что сбой в работе может быть связан с блокировкой

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 июня
EUR ЦБ: 63,66 (+0,92) Инвестиции, 01 июн, 16:33
Курс доллара на 2 июня
USD ЦБ: 61,47 (-0,13) Инвестиции, 01 июн, 16:33
Власти Москвы отчитались об объемах строительства детской инфраструктуры Город, 11:26
Росгвардеец погиб в бою с иностранными наемниками на Украине Политика, 11:23
Почему российский EdTech-рынок впервые показал квартальное падение Экономика образования, 11:20
Без права на зарплату: на что живут россияне, ухаживающие за инвалидами Партнерский проект, 11:16
Захарова заявила, что в Москве не ориентируются на обещания Зеленского Политика, 11:13
Финалист Кубка Гагарина продлил контракт с лучшим бомбардиром Спорт, 11:13
World Class — о социальной и бизнес-составляющей фитнес-индустрии РБК+, 11:10
Узбекистан упростил покупку жилья: как купить и получить ВНЖ Недвижимость, 11:00
Власти США впервые выдвинули обвинения в инсайдерской торговле NFT Крипто, 10:59
Создатели вакцин «Спутник V» и «КовиВак» выиграли выборы в академики РАН Общество, 10:57
Ушедший из «Динамо» тренер Шварц возглавил немецкий клуб Спорт, 10:55
Аршавин не смог сравнить нынешний «Зенит» и «Спартак» 90-х годов Спорт, 10:55
15 млрд устройств: почему интернет вещей сложно увидеть РБК и МегаФон, 10:52
Минфин заявил, что готов урегулировать «дефолт» по процентам на $1,9 млн Экономика, 10:46
Вклад в валюте с повышенной
доходностью
от 1000 $,€ сумма
4% ставка
91 день срок
Подробнее
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Возраст 0+. Реклама
Технологии и медиа ,  
0 

В Proton VPN заявили, что сбой в работе может быть связан с блокировкой

Проблемы с подключением могут быть связаны с блокировкой сервиса в России, предположили представители Proton
Фото: РБК
Фото: РБК

У пользователей из России наблюдаются проблемы с подключением к VPN-сервису Proton, сообщили его представители. По их словам, проблемы не связаны с действиями со стороны сервиса.

«Вполне вероятно, что местные интернет-провайдеры и власти мешают VPN-соединениям, и в этом случае мы не сможем решить такие проблемы. Некоторые серверы могут продолжать работать. Мы продолжаем попытки обойти блокировку», — говорится в сообщении.

В том, что Proton не может подключиться к Сети, убедился и корреспондент РБК, однако у некоторых пользователей с другими провайдерами он все же работает.

РБК направил запрос в Роскомнадзор.

Глава комитета Госдумы исключил подготовку закона о наказании за VPN
Технологии и медиа
Фото:Farooq Khan / EPA / ТАСС

ProtonVPN — VPN-сервис, который создали разработчики сервиса защищенной веб-почты ProtonMail. Штаб-квартира компании Proton находится в Женеве.

Особенность сервиса ProtonVPN в том, что он предоставляет бесплатный доступ на одном устройстве к подключениям под IP-адресами трех стран. Разработчики подчеркивают, что не отслеживают активность пользователей.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Unsplash Как выходить на рынок ОАЭ — кейс финансового сервиса
Кейсы
Pro
Как менеджмент по «методу собаки Павлова» сделал американца миллиардером
Статьи
Pro
Быть веганом полезно. Правда ли это
Статьи
Pro
Фото: Justin Sullivan / Getty Images Топ-менеджеры скупают акции своих компаний: почему это хорошая новость
Статьи
Pro
Фото: Mario Tama / Getty Images Как акции стоимости спасают инвесторов при падении рынка
Статьи
Pro
Кофе: отвечаем на распространенные вопросы о любимом напитке
Инструкции
Pro
Ищите «маньяков» и забудьте о компромиссах: пять правил успеха компаний
Инструкции
Pro
Фото: Sharon Mccutcheon / Unsplash Вариативные логотипы и шрифты: чем они полезны бизнесу
Статьи

В России популярность сервисов VPN выросла после блокировки ряда соцсетей и сайтов СМИ. В частности, в марте в стране заблокировали сразу три соцсети: 1 марта — Twitter, 4 марта — Facebook и 14 марта — Instagram (последние две принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России). В отношении Twitter ограничения введены из-за «распространения недостоверной информации» о спецоперации России на Украине, в отношении Facebook и Instagram — из-за разрешения этими соцсетями публиковать призывы к насилию против российских военных, участвующих в спецоперации, и руководства России.

Используемые для обхода блокировок VPN-сервисы в России также блокируются, сообщал глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн. Однако российские власти не планируют законодательно ограничивать применение таких сервисов, отметил он. По словам главы комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрея Клишаса, не планируется вводить и ответственность за использование VPN.

Авторы
Теги
Виктория Полякова Виктория Полякова
При участии
Екатерина Ясакова
VPN технический сбой блокировка
Вклад в валюте от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Возраст 0+. Реклама
Материалы по теме
Песков признался в использовании VPN
Общество
Пользователи «Авито» и «Юлы» начали продавать услугу по установке VPN
Технологии и медиа
VPN-сервисы стали самыми скачиваемыми в России
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter