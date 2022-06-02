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Хёрд заявила о разочаровании решением суда по делу против Деппа

Эмбер Хёрд
Эмбер Хёрд (Фото: Michael Reynolds / AP)

Бывшая жена Джонни Деппа, актриса Эмбер Хёрд, которая проиграла дело против экс-супруга в суде и была признана виновной в клевете, заявила в Instagram (компания Meta, которая владеет соцсетью, признана в России экстремистской организацией и запрещена), что разочарована решением суда.

«Я подавлена из-за того, что горы доказательств было недостаточно, чтобы противостоять непропорциональной власти и влиянию моего бывшего мужа. Я еще больше разочарована тем, что этот вердикт означает для других женщин», — написала Хёрд.

По ее мнению, решение суда говорит о возврате к тому, что женщина, рассказавшая о насилии, может быть «публично пристыжена и унижена». «Мне грустно, что я проиграла это дело. Но еще печальнее то, что я, похоже, потеряла право, которое, как я думала, имею, как американка, говорить свободно и открыто», — указала актриса.

Хёрд напомнила, что Депп проиграл другой суд, в Великобритании. Там в 2020 году актер судился с газетой The Sun. Издание опубликовало статью, в которой говорилось, что Депп избивал жену, и суд признал эту информацию соответствующей действительности. Теперь, как считает Хёрд, адвокаты актера смогли повлиять на присяжных.

Суд признал Хёрд виновной в клевете и обязал выплатить Деппу $15 млн
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Эмбер Хёрд (в центре)

Депп и Хёрд поженились в феврале 2015 года, однако уже через год их брак распался. Актриса обнародовала фотографию с синяками и обвинила Деппа в домашнем насилии, кроме того, она намекала на это в своей колонке в газете The Washington Post. Актер, в свою очередь, назвал эти заявления клеветой и в 2019 году подал иск к Хёрд на $50 млн. На суде в апреле этого года Депп говорил, что «никогда не бил женщин».

1 июня суд признал актрису виновной в клевете и обязал ее выплатить бывшему мужу $10 млн в качестве компенсации за ущерб и $5 млн в качестве штрафных санкций. В то же время Хёрд получит $2 млн компенсации за моральный ущерб.

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