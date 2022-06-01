Суд признал Хёрд виновной в клевете и обязал выплатить Деппу $15 млн
Суд присяжных в Вирджинии (США) присудил $15 млн компенсации актеру Джонни Деппу по иску о клевете против его бывшей жены Эмбер Хёрд. По мнению присяжных, актриса опорочила своего бывшего супруга, передает Reuters.
Присяжные приняли решение в процессе о диффамации между бывшими супругами после 14 часов обсуждения. Деппу присудили $10 млн в качестве компенсации за ущерб и $5 млн в качестве штрафных санкций. В то же время Хёрд также получит $2 млн компенсации за моральный ущерб.
Судебный процесс между Хёрд и Деппом продолжается с апреля, присяжные заседатели заслушали в общей сложности более 100 часов показаний. Он должен был начаться еще в 2019 году, но был отложен из-за пандемии коронавируса.
Юристы Деппа в 2019 году подали в суд на Хёрд на сумму $50 млн за клевету, причиной стала ее статья для Washington Post 2018 года, в которой она назвала себя «общественным деятелем, представляющим домашнее насилие». Хотя Депп не был назван в статье, он утверждает, что это стоило ему прибыльных актерских ролей. В частности, он потерял контракт с Warner Bros. на серию фильмов по саге о мире Гарри Поттера «Фантастические твари», по которому должен был сыграть в пяти картинах (Деппа заменил датский актер Мадс Миккельсен).
Хёрд подала встречный иск на $100 млн, она обвиняет Деппа в жестоком обращении. Депп уже на суде отверг эти обвинения Хёрд.
До этого, в ноябре 2020 года, Депп судился с газетой The Sun, которая опубликовала статью, где утверждалось, что он избивал Хёрд. Депп обвинил газету в клевете, однако Высокий суд Лондона не стал удовлетворять иск актера.
Джонни Депп и Эмбер Хёрд поженились в феврале 2015 года, однако уже через год их брак распался. Актриса опубликовала фотографию с синяками и обвинила Деппа в домашнем насилии. Тот, в свою очередь, назвал эти заявления клеветой.