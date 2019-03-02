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Джонни Депп обвинил бывшую жену в клевете и потребовал через суд $50 млн
Эмбер Херд ранее обвинила американского артиста в домашнем насилии. Депп подобные заявления отверг, подчеркнув, что они нанесли ущерб его карьере. За клевету с экс-супруги актер потребовал $50 млн
Джонни Депп и ​Эмбер Херд (Фото: Joel Ryan / AP)

Американский актер Джонни Депп подал иск в суд к своей бывшей жене, артистке Эмбер Херд, которая обвинила его в домашнем насилии. Об этом со ссылкой на имеющиеся в распоряжении редакции документы сообщает издание The Blast. Данные подтверждают портал Deadline и журнал People.

Согласно им, свою экс-супругу актер обвиняет в клевете. Ее заявления он отвергает, утверждая, что обвинения актрисы нанесли ущерб карьере Деппа. После этого инцидента, согласно исковому заявлению, артиста исключили из актерского состава «Пиратов Карибского моря».

Речь идет о колонке, которую Херд написала в декабре прошло года для газеты Washington Post. В ней она рассказала, что у нее «была редкая возможность в реальном времени понаблюдать за тем, как учреждения защищают мужчин, обвиняемых в жестоком обращении [с женщинами]». «Я выступала против сексуального насилия и столкнулась с гневом [представителей] нашей культуры. Это должно измениться», — отмечала артистка. Имя Деппа в ее материале не упоминалось.

Однако известно, что в мае 2016 года между супругами произошел громкий инцидент. Херд тогда заявила, что Депп напал на нее. The Blast публикует фотографии артистки, которые она сделала после происшествия. На них видно, что у женщины повреждено лицо. После этого Херд добилась временной защиты в виде запретительного приказа, согласно которому Депп не имел права приближаться к актрисе ближе, чем на 100 м. Артистка тогда утверждала, что «живет в страхе, что Джонни вернется в резиденцию без предупреждения, чтобы терроризировать ее физически и эмоционально».

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После этого супруги развелись. В рамках бракоразводного процесса Депп выплатил Херд $7 млн. Эти средства актриса, по ее словам, пожертвовала на благотворительность.

В связи с этим скандалом обвинения Херд в Washington Post Депп воспринял на свой счет. Заявления артистки в иске называются «ложными обвинениями» против Деппа. По мнению актера, это был «тщательно продуманный обман», который, как надеялась Херд, создаст для нее «позитивную репутацию» и поможет «продвигать карьеру». В иске, уточняет The Blast, напротив утверждается, что «именно Херд напала на Деппа». «Мисс Херд не жертва домашнего насилия; она преступник», — говорится в документе. Депп же, согласно иску, «никогда не оскорблял госпожу Херд». А обвинения, которые она выдвигала против него в 2016 году, были «окончательно опровергнуты «двумя отдельными сотрудниками полиции, рядом нейтральных сторонних свидетелей и 87 недавно полученными записями с видеокамера наблюдения».

В связи с этим за клевету с бывшей супруги артист потребовал через суд $50 млн.

Адвокаты Херд в свою очередь восприняли произошедшее как «одну из многочисленных попыток Деппа заставить Херд замолчать». Такую точку зрения они выразили в заявлении Business Insider. Однако сделать это у артиста, как заверили защитники не получится. «Ее не заставят замолчать. Действия мистера Деппа доказывают, что он не может принять правду о своем продолжающемся оскорбительном поведении», — отметили адвокаты.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Джонни Депп, клевета, домашнее насилие
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