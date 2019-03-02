Джонни Депп обвинил бывшую жену в клевете и потребовал через суд $50 млн

Эмбер Херд ранее обвинила американского артиста в домашнем насилии. Депп подобные заявления отверг, подчеркнув, что они нанесли ущерб его карьере. За клевету с экс-супруги актер потребовал $50 млн

Джонни Депп и ​Эмбер Херд (Фото: Joel Ryan / AP)

Американский актер Джонни Депп подал иск в суд к своей бывшей жене, артистке Эмбер Херд, которая обвинила его в домашнем насилии. Об этом со ссылкой на имеющиеся в распоряжении редакции документы сообщает издание The Blast. Данные подтверждают портал Deadline и журнал People.

Согласно им, свою экс-супругу актер обвиняет в клевете. Ее заявления он отвергает, утверждая, что обвинения актрисы нанесли ущерб карьере Деппа. После этого инцидента, согласно исковому заявлению, артиста исключили из актерского состава «Пиратов Карибского моря».

Речь идет о колонке, которую Херд написала в декабре прошло года для газеты Washington Post. В ней она рассказала, что у нее «была редкая возможность в реальном времени понаблюдать за тем, как учреждения защищают мужчин, обвиняемых в жестоком обращении [с женщинами]». «Я выступала против сексуального насилия и столкнулась с гневом [представителей] нашей культуры. Это должно измениться», — отмечала артистка. Имя Деппа в ее материале не упоминалось.

Однако известно, что в мае 2016 года между супругами произошел громкий инцидент. Херд тогда заявила, что Депп напал на нее. The Blast публикует фотографии артистки, которые она сделала после происшествия. На них видно, что у женщины повреждено лицо. После этого Херд добилась временной защиты в виде запретительного приказа, согласно которому Депп не имел права приближаться к актрисе ближе, чем на 100 м. Артистка тогда утверждала, что «живет в страхе, что Джонни вернется в резиденцию без предупреждения, чтобы терроризировать ее физически и эмоционально».