В Петербурге отменили концерт, посвященный фильму «Брат 2»

В Санкт-Петербурге перенесли на март следующего года концерт «Брат 2. Живой Soundtrack», который должен был состояться 17 июня. Компания NCA, организатор мероприятия, объясняет это стремлением сохранить состав участников.

«По независящим от организатора причинам мы вынуждены перенести фестиваль «Брат 2. Живой Soundtrack», чтобы сохранить состав участников. Новая дата проведения — 4 марта 2023 г. <...> Все билеты действительны и не требуют обмена», — говорится в сообщении организаторов.

В концерте должны принять участие исполнители песен, прозвучавших в фильме. Среди них лидер Nautilus Pompilius Вячеслав Бутусов, группы «Би-2», «Сплин», «Маша и Медведи», Сергей Бобунец (бывший участник группы «Смысловые галлюцинации») и другие.

В конце апреля в Омске отменили концерт группы «Би-2». Музыканты обвинили в срыве концерта администрацию стадиона «Красная звезда», которая решила демонтировать декорации группы и не пускала зрителей в зал. Первый заместитель министра по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Иван Колесник заявил, что группа отказалась выступать под баннером с надписью «Za президента» на фоне российского флага. В то же время солистка группы «Маша и Медведи» Мария Макарова на своей странице во «ВКонтакте» поставила в статусе название одной из своих песен с буквой Z, которую вместе с буквой V наносят на российскую технику, участвующую в военной операции на Украине.

Сегодня лидер рок-группы ДДТ Юрий Шевчук, против которого составили административный протокол по статье о дискредитации Российской армии, сообщил РБК, что запланированный на 10 июня концерт группы в Москве отменили из-за решения столичных властей.