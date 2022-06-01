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Россияне назвали главные угрозы детям в интернете

Фото: Thomas Eisenhuth / DPA / ТАСС
Фото: Thomas Eisenhuth / DPA / ТАСС

Большинство россиян (77%) считают, что в современной школе был бы полезен курс цифровой грамотности, который бы научил детей безопасному поведению в интернете, следует из результатов опроса аналитического центра НАФИ, поступившего в РБК. Против такой идеи выступают 11% респондентов. В опросе приняли участие 1600 человек от 18 лет в 53 регионах.

К наиболее значимым угрозам детскому здоровью и благополучию в цифровой среде россияне относят запрещенные сайты — 12%, жестокость и агрессию — 8%, а также распространение ложной или фейковой информации — 7%.

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Фото:dpa / ТАСС

Меньше опрошенные опасаются, что их дети столкнутся в интернете с мошенничеством или угрозами (6%). Опасения по поводу зависимости у детей от игр высказали только 5% россиян.

Среди других опасностей, от которых необходимо защищать детей, россияне называли спам и зависимость от компьютера (по 3%), суицидальные группы (3%), пустое времяпровождение, экстремизм, терроризм, пропаганду «неправильных ценностей» (по 2%).

В России с 1 февраля действует закон, который обязывает соцсети удалять сообщения с нецензурной лексикой, публикации, которые содержат данные о гостайне, экстремистские материалы и материалы, пропагандирующие порнографию и насилие, оправдывают терроризм или призывают к нему. К недопустимому контенту относятся статьи, в которых содержится информация об изготовлении и использовании наркотиков, о способах совершения самоубийства, о дистанционной продаже алкоголя. Помимо этого запрещены призывы к участию в несогласованных акциях, оскорбление государства и его символов, а также сообщения, которые «оскорбляют человеческое достоинство и общественную нравственность».

С 2012 года в России действует закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», он ввел возрастную маркировку информационной продукции.

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