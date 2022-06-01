Россияне рассказали, со скольки лет могут оставить детей без присмотра

Фото: dpa / ТАСС

Почти половина родителей в России считают, что детей уже можно оставлять одних дома в возрасте 7-9 лет, выяснили эксперты «Росгосстраха», Банка «Открытие» и MAXIMUM Education в результате совместного исследования (есть у РБК).

Так поступают 46% участников опроса. По их словам, в этом возрасте большинство детей уже умеют пользоваться бытовыми приборами. Более того, родители начинают доверять им ключи от дома и отпускают гулять без сопровождения.

Менее четверти респондентов — 23,5% — считают, что оставлять детей одних можно с 10-13 лет, а 20% — с 5-7 лет. Еще 4% готовы оставить дома одного ребенка в возрасте 3-5 лет, а 1% респондентов считает, что остаться дома один ребенок может только после совершеннолетия.

Самыми популярными причинами оставить ребенка без присмотра оказалась необходимость выйти «на минутку» выкинуть мусор или зайти в магазин у дома (21%), поехать по делам и рабочим обязанностям на пару часов (17%). Реже это потребность уйти на полный рабочий день (16%) и по личным делам — к косметологу, парикмахеру, на маникюр (13,5%). Каждый пятый родитель на время своего отсутствия посадит ребенка перед телевизором или планшетом, столько же родителей просто закрывают ребенка одного в квартире.

Основной страх родителей, которые оставляют ребенка одного — опасность того, что он забудет выключить плиту или нарушит технику безопасности. Так ответили 29% опрошенных. Еще 17% боятся, что в дом попадут посторонние люди. Самыми главными правилами безопасности, которым россияне учат детей, оказались запрет общаться с незнакомыми и уходить куда-либо, не поставив в известность родителей.

Исследование проходило с 25 по 29 мая 2022 года среди родителей школьников 9-11 классов, в нем участвовали более 2,5 тыс. человек из всех регионов России. Метод исследования — e-mail опрос.

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Заведомое оставление без помощи лица, которое не может принять меры к самосохранению по малолетству, старости, болезни или вследствие своей беспомощности, является в России уголовным преступлением. Максимальное наказание по статье 125 Уголовного кодекса — до одного года лишения свободы.

В марте 2022 года президент Владимир Путин объявил о введении в России новых пособий для семей с детьми.



«Считаю, что мы должны принять новое решение — установить выплаты на детей от восьми до 16 лет включительно, подчеркну, для всех семей с невысокими доходами, поддержать их», — сказал он тогда. Президент напомнил при этом, что в стране уже действуют ежемесячные выплаты для беременных и семей с невысокими доходами с детьми в возрасте до семи лет включительно. Кроме того, помощь получают одинокие родители, которые воспитывают детей в возрасте от восьми до 16 лет.



Путин не назвал тогда сумму поддержки, но позже министр труда Антон Котяков уточнил, что размер выплаты на одного ребенка от восьми до 16 лет составит 50, 75 или 100% от прожиточного минимума для детей в конкретном регионе. «Нужно сказать, что в среднем по России это примерно от 6 до 12 тыс. руб.», — сказал он.

По словам министра финансов Антона Силуанова, расходы на выплаты семьям с низким доходом 455 млрд руб.

