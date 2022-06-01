Более 60% россиян выступили за введение геймерских дисциплин в школах

64% россиян выступают за либо не против введения геймерских дисциплин в школьную программу. Об этом говорится в результатах совместного исследования VK Play и ResearchMe (есть у РБК). При этом треть респондентов считает, что игровые дисциплины (разработка и создание игр, киберспорт) следует сделать обязательными.

Четверть опрошенных родителей хотели бы, чтобы их дети «начали карьеру в играх». Среди причин выбора такой профессии они называют: возможность достойного заработка (48%), возможность выразить себя в творчестве (46%), возможность создавать уникальный технологический продукт (45%) и возможность работать в престижной компании (36%).

Подавляющее большинство хотели бы, чтобы их дети в игровой индустрии работали разработчиками — так ответили 33% опрошенных. На втором месте по популярности стала профессия 3D-модельера (8%), топ-3 замкнули геймдизайнеры (8%), следует из опроса.

Что касается будущей зарплаты для своих детей в игровых профессиях, то 25% родителей рассчитывают на доход от 100 до 200 тыс. рублей, а 5% верят в доход в более чем 200 тысяч рублей.

В опросе приняли участие 1953 респондентов по всей России.

Эксперты АНО «Институт развития интернета» (ИРИ) в 2019 году предложили преподавать киберспортивные дисциплины в школах. Среди них — Dota 2, Hearthstone, Dota Underlords, FIFA 19, World of Tanks, Minecraft и CodinGame. Большинство из этих игр — общепризнанные киберспортивные дисциплины, по которым проводятся как турниры на уровне отдельных стран и регионов, так и крупные международные чемпионаты, отмечали эксперты. Однако развития инициатива в России не получила.