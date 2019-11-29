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Впервые на IPO решила выйти киберспортивная команда
Речь идет о датской команде Astralis по игре Counter-Strike. Листинг должен состояться 9 декабря на копенгагенской площадке Nasdaq. Клуб рассчитывает привлечь до $22 млн
Фото: imago images / ТАСС

Датская Astralis собирается стать первой киберспортивной командой в мире, которая проведет IPO (первичное размещение акций) в попытке закрепить свой статус на мировом рынке киберспорта, который за последние три года вырос более чем в два раза и достиг $1,1 млрд, сообщает агентство Bloomberg

Листинг должен состояться 9 декабря на копенгагенской площадке американской биржи Nasdaq — Nasdaq First North Growth Market Denmark. Согласно проспекту Astralis планирует выручить от 125 млн до 150 млн крон ($18–22 млн), цена за акцию составит 8,95 кроны.

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«Мы считаем, что сегодня закладывается основа некоторых из самых ценных и знаковых брендов на ближайшие десять лет», — сказал генеральный директор Astralis Group Николай Нихольм. Он выразил уверенность, что IPO будет успешным, и сослался на предварительные инвестиционные обязательства на сумму около $8 млн «от ряда европейских и азиатских инвесторов».

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Киберспортивный клуб Astralis основан в 2016 году, он специализируется на Counter-Strike: Global Offensive. Astralis занимает первое место в мире по этой дисциплине и выиграла миллионы долларов на разных турнирах, отмечает агентство. Успешные выступления команды привлекли внимание спонсоров, в том числе Audi и Logitech. В Astralis Group входят и другие команды, которые специализируются на играх League of Legends и FIFA.

Согласно последним прогнозам, которые приводит Bloomberg, мировой рынок киберспорта в 2022 году достигнет почти $2 млрд, число зрителей вырастет до 595 млн человек.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: киберспорт, IPO, Дания
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