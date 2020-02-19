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Сбербанк стал претендентом на покупку киберспортивного ESforce

Объявленная в июле в прошлого года сделка по передаче 51% киберспортивного холдинга ESforce европейской Modern Pick сорвалась. Теперь Mail.ru Group ищет нового партнера для проекта — интерес к активу проявил Сбербанк
Сбербанк SBER ₽249,2 -0,86% Купить
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Mail.ru Group ищет нового владельца контрольного пакета акций киберспортивного холдинга ESforce (включает игровой клуб Virtus.pro, организатора турниров Epicenter, студию трансляций RuHub, киберспортивную площадку Yota Arena и др.). Объявленная в июле 2019 года сделка по передаче 51% холдинга разработчику игр Modern Pick не состоялась. Об этом РБК сообщили три источника в индустрии киберспорта и подтвердили два источника, близких к акционерам Mail.ru Group.

Представители Modern Pick и Mail.ru Group отказались от официальных комментариев.

Как рассказал РБК источник, близкий к акционерам Mail.ru Group, один из новых вариантов развития ESforce — создание совместного предприятия с участием Сбербанка. Но есть и другие интересанты — Mail.ru Group предлагал приобрести ESforce банку ВТБ, МТС и «Газпрому», утверждают собеседники РБК.

Почему не состоялась сделка с Modern Pick и чем киберспортивный холдинг может заинтересовать непрофильных инвесторов — в материале РБК.

Почему сорвалась сделка с Modern Pick

Сделка с Modern Pick предполагала для Mail.ru Group обмен 51% ESforce на 19% в европейской компании. Весь киберспортивный бизнес Esforce был оценен в $110 млн, а 100% Modern Pick — в $350 млн, но сама сделка была безденежной.

При этом по условиям соглашения Mail.ru Group могла получить обратно 51% ESforce, если Modern Pick не выполнит условия привлечения средств и консолидации активов.

Как пояснил РБК источник, близкий к Mail.ru Group, важной частью договоренностей был план по международному развитию в non-violent сегменте киберспорта (игры без сцен насилия) путем покупки компании Slightly Mad Studios (SMS), одного из крупнейших разработчиков гоночных игр, среди проектов которого Need For Speed. Однако уже после подписания сделки между Mail.ru Group и Modern Pick этого разработчика выкупила компания Codemasters за $196 млн.

«Codemasters предложили значительную премию, которую Modern Pick посчитал неразумным платить: несмотря на потенциал SMS, оценка от Codemasters была выше, чем оценка справедливой стоимости от Modern Pick», — отметил собеседник РБК, знакомый с деталями сделки с Modern Pick. «Поиск столь же качественного предложения на рынке может растянуться на длительный срок, поэтому в Mail.ru Group сейчас анализируют разные сценарии дальнейшего развития ESforce», — добавил источник, близкий к российской компании.

Какие новые сценарии рассматриваются

По словам собеседников РБК на киберспортивном рынке, Mail.ru Group сейчас ведет переговоры сразу с несколькими потенциальными партнерами. При этом один из собеседников РБК утверждает, что в конфигурации новой потенциальной сделки у потенциального партнера появится обязательство по дофинансированию ESforce.

Источник РБК, знакомый с планами компании, рассказал, что один из обсуждаемых вариантов предполагает «усиление ESforce в направлении создания контента», а также возможность международной экспансии.

По словам собеседника, близкого к акционерам Mail.ru Group, среди наиболее вероятных сценариев развития ESforce — создание совместного предприятия с участием Сбербанка. Причем в этом СП также может принять участие Rambler Group (46,5% принадлежит Сбербанку).

В пресс-службах Rambler Group и Сбербанка не ответили на вопросы РБК на момент публикации.

Ранее Rambler Group проявлял интерес к киберспортивному контенту. В конце 2019 года объединенная сеть кинотеатров «Кино Окко», «Синема Парк» и «Формула Кино» (принадлежит структурам Александра Мамута, который также владеет Rambler Group) провела прямую трансляцию финала чемпионата Champions Cup Finals в кинотеатрах 11 городов России. Представитель объединенной киносети заявил РБК, что компания продолжит предлагать гостям показы и трансляции «альтернативного контента, не ограничиваясь исключительно кинопоказами и работой с текущим кинотеатральным репертуаром». «Мы рады предоставить им возможность получить новый опыт от просмотра ключевых киберспортивных событий на большом экране с хорошим звуком», — добавил он. Вопрос об участии в сделке по ESforce он не прокомментировал.

Среди других обсуждавшихся вариантов два собеседника РБК назвали передачу контроля над ESforce «МегаФону» (владеет долей в Mail.ru Group через «МФ Технологии»). Однако представитель «МегаФона» опроверг информацию о подобных переговорах.

Кроме того, Mail.ru Group предлагала приобрести ESforce банку ВТБ, МТС и «Газпрому», утверждают источники РБК. В пресс-службах ВТБ и МТС отказались от комментариев, представитель «Газпрома» не ответил на запрос РБК. Однако источник РБК, близкий к ВТБ, рассказал, что представители банка действительно встречались с представителями Mail.ru Group и обсуждали ситуацию на рынке, однако о сделке ему ничего не известно.

Авторы: Владислав Скобелев, Евгения Чернышова, Александра Посыпкина
Теги: Mail.ru Group, ESforce, Сбербанк, Rambler Group
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