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Треть абитуриентов заявили о желании стать программистами

Несмотря на то что власти заявляют о необходимости возрождения в условиях санкций инженерных школ в России, выпускники пока ориентированы на традиционно выгодные направления образования по специальностям ИТ-индустрии
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Треть российских школьников, которые собираются поступать в этом году в вузы, выбрали профессию программиста — 33%. Об этом свидетельствуют результаты опроса выпускников, проведенного SuperJob (есть у РБК).

Получать высшее образование в этом году планируют 45% выпускников. О том, что ребенок выбрал профессию врача, сообщили 14% опрошенных, экономиста — 8%, инженера и психолога — по 6%. По 4% родителей будущих студентов рассказали, что их дети решили получить профессию учителя, юриста, дизайнера, архитектора и химика. По 2% собрались учиться на филолога-лингвиста или тренера, другие специальности назвали 9% респондентов. Среди них специалист по внешнеэкономической деятельности, маркетолог, PR-менеджер, аналитик, соцработник и другие.

Кроме того, школьники и их родители все чаще решают начать освоение профессии раньше и после девятого класса поступить в колледж. О таких планах рассказал каждый четвертый родитель (25%), что втрое больше, чем в 2010 году. Около 20% выпускников еще не определились с дальнейшими действиями, а 2% родителей заявили, что их ребенок сразу после школы пойдет работать.

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Фото:Донат Сорокин / ТАСС

Среди профессий, которые собираются осваивать будущие учащиеся колледжей, на первом месте также программисты — 23%, за ними медсестры — 15%, дизайнеры — 13% или педагоги — 12%. По 8% опрошенных рассказали, что их дети будут учиться на строителя и сотрудника МВД, по 4% — на юриста и автомеханика. У 2% ребенок будет получать в колледже специальность бухгалтера. Еще 11% респондентов назвали другие профессии: сотрудника МЧС, повара, фармацевта и другие.

Опрос проходил в 378 населенных пунктах с 21 марта по 31 мая 2022 года. В нем участвовали 2 тыс. родителей, чьи дети в этом году заканчивают школу.

В апреле 2022 года премьер-министр Михаил Мишустин объявил, что правительство запускает федеральный проект по созданию 30 передовых инженерных школ на площадках вузов в регионах России. Он тогда подчеркнул, что в условиях санкций Россия должна «в кратчайшие сроки» достичь технологической независимости, «которая базируется на крепкой и диверсифицированной промышленности».

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Эксперты объяснили нежелание родителей отдавать детей в вузы после школы
Общество
Фото:Кирилл Зыков / АГН «Москва»


«У нас в стране всегда была самая сильная инженерная школа. И сейчас особенно нужно, чтобы современные специалисты владели прогрессивными технологиями», — сказал тогда Мишустин. Премьер отметил, что на эти задачи в рамках государственной программы «Научно-технологическое развитие» в течение трех лет планируется потратить более 36 млрд руб. Программа была утверждена в марте 2019 года.

Весной 2021 года социологи отметили тенденцию снижения доли родителей, которые хотят, чтобы их дети продолжили образование в вузах: за десять лет их доля упала в два раза. Тогда опрошенные РБК эксперты назвали это объективным процессом. С одной стороны, за последние годы у россиян появился гораздо больший выбор для построения «образовательной траектории», с другой — численность бюджетных мест в вузах страны за последние годы снизилась, а стоимость высшего образования возросла. Такие тезисы высказали опрошенные РБК эксперты учебных заведений после опроса, согласно которому доля желающих отдать детей в вузы россиян упала в два раза за десять лет.

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Теги
Владислав Гордеев Владислав Гордеев
Школа образование Институт соцопрос социология
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