Треть абитуриентов заявили о желании стать программистами

Несмотря на то что власти заявляют о необходимости возрождения в условиях санкций инженерных школ в России, выпускники пока ориентированы на традиционно выгодные направления образования по специальностям ИТ-индустрии

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Треть российских школьников, которые собираются поступать в этом году в вузы, выбрали профессию программиста — 33%. Об этом свидетельствуют результаты опроса выпускников, проведенного SuperJob (есть у РБК).

Получать высшее образование в этом году планируют 45% выпускников. О том, что ребенок выбрал профессию врача, сообщили 14% опрошенных, экономиста — 8%, инженера и психолога — по 6%. По 4% родителей будущих студентов рассказали, что их дети решили получить профессию учителя, юриста, дизайнера, архитектора и химика. По 2% собрались учиться на филолога-лингвиста или тренера, другие специальности назвали 9% респондентов. Среди них специалист по внешнеэкономической деятельности, маркетолог, PR-менеджер, аналитик, соцработник и другие.

Кроме того, школьники и их родители все чаще решают начать освоение профессии раньше и после девятого класса поступить в колледж. О таких планах рассказал каждый четвертый родитель (25%), что втрое больше, чем в 2010 году. Около 20% выпускников еще не определились с дальнейшими действиями, а 2% родителей заявили, что их ребенок сразу после школы пойдет работать.

Среди профессий, которые собираются осваивать будущие учащиеся колледжей, на первом месте также программисты — 23%, за ними медсестры — 15%, дизайнеры — 13% или педагоги — 12%. По 8% опрошенных рассказали, что их дети будут учиться на строителя и сотрудника МВД, по 4% — на юриста и автомеханика. У 2% ребенок будет получать в колледже специальность бухгалтера. Еще 11% респондентов назвали другие профессии: сотрудника МЧС, повара, фармацевта и другие.

Опрос проходил в 378 населенных пунктах с 21 марта по 31 мая 2022 года. В нем участвовали 2 тыс. родителей, чьи дети в этом году заканчивают школу.

В апреле 2022 года премьер-министр Михаил Мишустин объявил, что правительство запускает федеральный проект по созданию 30 передовых инженерных школ на площадках вузов в регионах России. Он тогда подчеркнул, что в условиях санкций Россия должна «в кратчайшие сроки» достичь технологической независимости, «которая базируется на крепкой и диверсифицированной промышленности».

Читайте на РБК Pro Pro Завтра уже может не работать: 3 шага к осмысленному импортозамещению ПО Завтра уже может не работать: 3 шага к осмысленному импортозамещению ПО Инструкции Pro Как автоматизация угрожает рынку труда — на примере склада Amazon Как автоматизация угрожает рынку труда — на примере склада Amazon Статьи Pro Медитация меняет мозг. Так ли это Медитация меняет мозг. Так ли это Исследования Pro Как менеджмент по «методу собаки Павлова» сделал американца миллиардером Как менеджмент по «методу собаки Павлова» сделал американца миллиардером Статьи Pro Huawei, МТС, Avito: три небанальных альтернативы для продвижения Huawei, МТС, Avito: три небанальных альтернативы для продвижения Статьи Pro Рынок США достиг справедливой оценки. Об этом говорит «Правило 20» Рынок США достиг справедливой оценки. Об этом говорит «Правило 20» Статьи Pro Металлурги начали снижать производство. Почему у них стали падать доходы Металлурги начали снижать производство. Почему у них стали падать доходы Статьи Pro Станут ли рассрочки под 0% причиной финансового кризиса в США Станут ли рассрочки под 0% причиной финансового кризиса в США Статьи

«У нас в стране всегда была самая сильная инженерная школа. И сейчас особенно нужно, чтобы современные специалисты владели прогрессивными технологиями», — сказал тогда Мишустин. Премьер отметил, что на эти задачи в рамках государственной программы «Научно-технологическое развитие» в течение трех лет планируется потратить более 36 млрд руб. Программа была утверждена в марте 2019 года.

Весной 2021 года социологи отметили тенденцию снижения доли родителей, которые хотят, чтобы их дети продолжили образование в вузах: за десять лет их доля упала в два раза. Тогда опрошенные РБК эксперты назвали это объективным процессом. С одной стороны, за последние годы у россиян появился гораздо больший выбор для построения «образовательной траектории», с другой — численность бюджетных мест в вузах страны за последние годы снизилась, а стоимость высшего образования возросла. Такие тезисы высказали опрошенные РБК эксперты учебных заведений после опроса, согласно которому доля желающих отдать детей в вузы россиян упала в два раза за десять лет.